В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль, посвященный созданию видео

Фестиваль креативных индустрий, посвященный созданию видео в разных жанрах и форматах, впервые состоится в Екатеринбурге 5 и 6 ноября. Участниками станут представители киноиндустрии России и Казахстана, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

"В Екатеринбурге впервые проходит фестиваль, целиком посвященный созданию видео в разных сферах и жанрах. К нам приедут представители киноиндустрии России и Казахстана, авторы популярного видеоконтента. <…> Очень важно, что такое событие пройдет в Свердловской области. Это подтверждает статус нашего региона как центра развития креативных индустрий, в том числе кинопроизводства", - приводят в сообщении слова министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова.

Одним из центральных событий фестиваля станет Open Talk на тему современного кино. Участие примут: генеральный продюсер Okko, медиаменеджер и актер Гавриил Гордеев, продюсер кино Алексей Алексеев, режиссер и сценарист, сооснователь компании Red Pepper Film Иван Соснин и другие. Также в рамках фестиваля запланирован показ сериала "Юг", казахской комедии "Аруак и аферист" и лучшего короткометражного фильма в Европе (по версии фестиваля Real Film Festival) "Агитбригада".