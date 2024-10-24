Кто такой локейшен-скаут и как он помогает создавать фильмы

Этот специалист знает все детали каждой площадки — от материала, из которого построены декорации, до возможностей и ограничений, с которыми предстоит работать съемочным группам.

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Над фильмами и сериалами работают десятки специалистов. Помимо режиссеров, операторов, продюсеров и художников, в индустрии кино есть человек, который помогает подбирать места для съемок, — локейшен-скаут. Он может найти живописные пейзажи, советские квартиры, маленькие улочки, пустыню и водопады. Такой специалист работает в кинопарке «Москино» — крупнейшей площадке для натурных съемок на территории площадью 180 гектаров.

7 сентября открылась первая очередь кинопарка «Москино». Здесь уже построили 18 площадок, на которых можно снять фильм или сериал, где действия происходят в любой эпохе. У кинопроизводителей появилась возможность оптимизировать время и ресурсы — вместо экспедиции отправиться на съемки в кинопарк. Со всеми нюансами работы в натурных декорациях продюсеров знакомит локейшен-скаут.

Пять фактов о профессии локейшен-скаута

Глазами художника видит будущие кадры. Одна из главных задач локейшен-скаута — организовать запоминающиеся кадры. Он изучает сценарий, общается с режиссером и художниками, а затем приступает к творческой части своей работы — поиску места, где авторский замысел будет воплощен в жизнь.

Без него невозможно снять фильм. Локейшен-скаут становится первым человеком, который переносит сюжет сценария с бумаги в реальность, подбирая место с учетом технического оснащения проекта и времени суток. Локейшен-скаут способен увидеть в складских помещениях тайную лабораторию, а на пустыре — поле битвы.

Один из главных коммуникаторов. Локейшен-скаут взаимодействует с самыми разными людьми, что помогает ему расширять кругозор и заводить полезные знакомства. Кроме того, от него требуется внимательность и находчивость при оформлении документов и решении логистических задач. Это делает его профессию динамичной и неординарной — в ней нет места рутине.

Расскажет обо всех нюансах площадок. Локейшен-скаут — один из первых специалистов, с кем знакомятся кинопроизводители, планируя съемки в кинопарке. Он знает все детали каждой площадки — от материала, из которого построены декорации, до возможностей и ограничений, с которыми предстоит работать съемочным группам. Так, скаут кинопарка «Москино» расскажет, где можно снять кадры Москвы времен конструктивизма, Кремля Петровской эпохи и русской глубинки с деревенскими избами.

Накапливает опыт и не оглядывается назад. Локейшен-скаутами работают люди с разным образованием, взглядами и характерами, но всех их объединяют жажда новых открытий, широкий кругозор и коммуникабельность. С каждым проектом они обогащают свой опыт, заводят новые знакомства и глубже погружаются в мир киноискусства.

Москва — город кино

Кинопарк «Москино» — часть проекта Мэра Москвы «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Сейчас здесь завершен первый этап развития — построили 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе площадки «Центр Москвы», «Москва 1940-х», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок» и «Питерский бар».

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта Мэра Москвы «Москва — город кино». В его структуру входят также Киностудия имени Максима Горького (площадки на Рязанском проспекте, улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».