«Машу и Медведь в кино: Парк чудес» покажут вне конкурса фестиваля «Зимний»

Открытый российский фестиваль авторского кино "Зимний" представил внеконкурсную программу "Зимний - детям". В нее войдут самые ожидаемые семейные релизы ближайшего будущего, сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.

© кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

"В нее вошли фильмы, которые еще не были в прокате, а только готовятся к появлению на больших экранах страны. В формате эксклюзивных предпоказов взрослые и малыши смогут оценить самые ожидаемые семейные релизы ближайшего будущего. В рамках программы они увидят мультипликационный фильм "Маша и Медведь в кино: Парк чудес", снятый Василием Бедошвили, где Маша, Даша и Медведь отправляются в новое увлекательное приключение в Парк чудес, полный захватывающих аттракционов и невероятных встреч", - рассказали в пресс-службе.

В этой же программе будет представлена анимационная лента "Три кота. Зимние каникулы" режиссера Дмитрия Высоцкого. В основе сюжета - история Коржика, Карамельки и Компота, которые мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. Новогоднюю тематику продолжит приключенческая картина "Баба Яга спасает Новый год". Это история о том, как в канун Нового года мальчик Юра невольно освобождает из долгого заточения Снежную Королеву. В фильме заняты актеры Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Ян Цапник, Олеся Железняк, Артем Ткаченко, Сергей Никоненко и другие.

После каждого кинопоказа у гостей будет возможность оценить увиденное в несложной игровой форме, выступив в качестве полноценных киноэкспертов. На основе их мнений будет сделан прогноз о перспективах кинопроката проекта.

Показы программы "Зимний - детям" пройдут 30 ноября, а также 1 и 2 декабря в дневные часы в кинотеатре "Москино Ангара".

Открытый российский фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. В рамках смотра вручат главный приз, а также награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роли, лучшее визуальное решение.

Программным директором фестиваля стала кинопродюсер и киновед Наталья Мокрицкая. Генеральный продюсер - кинопродюсер Максим Королев. Конкурсная программа, состав жюри, площадки фестиваля будут объявлены в ноябре 2024 года.