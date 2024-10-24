Пользователи «Литрес» назвали самые ожидаемые экранизации

Книжный сервис "Литрес" и российская сеть книжных магазинов "Читай-город" провели опрос среди пользователей, по результатам которого рейтинг самых ожидаемых экранизаций возглавили сериалы "Гарри Поттер" и "Преступление и наказание". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Рейтинг самых ожидаемых экранизаций возглавил "Гарри Поттер" - американский фэнтезийный сериал, который планируется к выходу в 2026 году. Основой для него послужила серия книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Его ждут 50% респондентов. На втором месте - киноадаптация "Преступление и наказание" (48%), сериал режиссера Владимира Мирзоева по мотивам одноименного произведения Федора Достоевского", - говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, в топ ожидаемых экранизаций вошли "Грозовой перевал" (39%), "Носферату" (33%), "Хроники Нарнии: Племянник Чародея" (33%), "Хроники Нарнии: Серебряное Кресло" (32%), "Война и мир" (28%), "Волшебник Изумрудного города" (27%), "Дюна: Пророчество" (25%) и "Сто лет одиночества" (18%).

По итогам исследования выяснилось, что 93% опрошенных любят экранизации. Причинами симпатии к адаптациям литературы чаще всего служат возможность познакомиться с любимым произведением в новом формате (77%), эффектные визуализация и спецэффекты (56%) и привлекательный актерский состав (51%).

Самыми частыми причинами негативного отношения к экранизациям выступают несоответствие режиссерского замысла личному представлению о книге (33%), потеря изначального смысла оригинала произведения (32%), скупость визуальных возможностей для передачи видения писателя (12%).