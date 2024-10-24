Сериал «Дети перемен» со звездами «Слова пацана» выйдет в ноябре

Премьера сериала Любови Львовой и Сергея Тарамаева "Дети перемен" состоится сразу в двух кинотеатрах START и Wink.ru уже в ноябре. Сегодня представлен второй тизер сериала, зрительская и индустриальная премьера которого состоялась на фестивале "Новый сезон" в сентябре этого года.

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Сериал также рассказывает о 90-х, как и многие проекты, которые сейчас создают кинематографисты. Но это - одно из видных произведений, поскольку снято талантливо и обещает неожиданное продолжение тем, кто видел две первые серии. В сериале снимались сразу три звезды из сериала "Слово пацана". Это - Слава Копейкин, Андрей Максимов и Лев Зулькарнаев. При этом - проект абсолютно другой. Хотя и о близком времени (в "сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" действие происходит в 80-е годы прошлого века).

Также в сериале "Дети перемен" снимались Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Сергей Гилев, Александр Яценко, Артем Кошман, и другие.

Действие "Детей перемен" разворачивается на фоне времени, когда "жизнь по понятиям" разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета - трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать - водитель троллейбуса Флора - объединяет непохожих друг на друга сыновей. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Семья Флоры рушится.

Как всегда в сериалах Любови Львовой и Сергея Тарамаева, главных героев окружают не менее яркие персонажи второго плана. Так, друзей среднего брата Юры (Макар Хлебников) - принципиального и честного следователя и библиотекаря-поэта - сыграли Кузьма Котрелев и Лев Зулькарнаев, о котором шла речь выше.

Напомним, что сегодня, 24 октября также сразу в двух кинотеатрах - Okko и Start - выходит сериал "Лихие" Юрия Быкова - также про 90-е. Таким образом, два сериала пересекутся по времени выхода. Зрителю, возможно, придется сделать выбор, но рекомендация "РГ" - посмотреть оба.