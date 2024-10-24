Появились свежие кадры триллера «Еретик»

Создатели триллера «Еретик» поделились несколькими свежими кадрами ленты. На них можно увидеть Хью Гранта в роле антагониста, а также других актёров.

© Чемпионат.com

«Еретик» расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

© A24

© A24

© A24

© A24

Набожных девушек сыграли Хлоя Ист («Фабельманы») и Софи Тэтчер («Книга Бобы Фетта»). Режиссёрами и сценаристами будущего фильма выступили Брайан Вудс и Скотт Бек — они написали сюжет для обеих частей «Тихого места».

Премьера ленты в России состоится 14 ноября.