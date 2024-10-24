Когда состоится премьера сериала «Первый номер»

В Сети состоялась премьера характер-постеров сериала "Первый номер". Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь. В ролях - Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры.

© Российская Газета

Режиссер проекта - Клим Козинский ("Вне себя", "13 клиническая"), авторы сценария - Сергей Минаев ("Духлесс", "The Tелки") и Дмитрий Минаев ("Секреты семейной жизни", "Трудные подростки"). Премьера сериала "Первый номер" состоится 1 декабря эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Говорят, что прототипом главного героя был Эдуард Багиров. Но в персонаже Цыганова просматриваются черты и Сергея Минаева.

По сюжету - популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж - но не за него.

Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Костя привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что еще чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?

Краткое описание главных героев

Дима Кравцов (Павел Деревянко) - кинопродюсер, умеет зарабатывать деньги, при этом обладает мягким характером. Терпит выходки Кости, который не торопится экранизировать свою книгу. Живет по указке жены.

Ольга Кравцова (Равшана Куркова) - жена Димы, серый кардинал в их семье. Занимается воспитанием сына, насквозь видит Диму и руководит им.

Вика Генис (Саша Бортич) - журналистка и писательница, молодая пробивная девушка, любит профессию и по-своему на нее смотрит.

Маша Фролова (Надежда Михалкова) - вице-президент холдинга, в который входит журнал IDOL, бывшая девушка Кости Иноземцева. После расставания с ним начала строить свою личную жизнь, но до сих пор любит Костю.

© Российская Газета

Зинаида Фетисова (Александра Ребенок) - бизнес-леди, бренд-директор рекламного агентства "Дженезис", который содержит умирающий глянец IDOL. Не любит подковерных интриг и грязных игр.

Арина Петрова (Лукерья Ильяшенко) - директор по рекламе в журнале IDOL, а затем и в "Лампе", которую возглавил Иноземцев.

Станислав Мирский (Игорь Верник) - основатель и владелец глянцевого журнала IDOL, считает его своим любимым детищем. Богемный и ухоженный, помешан на здоровом образе жизни.

Дроздова (Ида Галич) - одна из самых популярных блогерш рунета. Устраивает кампанию против Иноземцева, хочет раскатать его в своем блоге.

Проскуряков (Егор Корешков) - заместитель главреда IDOL, молодой и амбициозный. Разозлен тем фактом, что главредом после перезапуска журнала становится не он.

Писатель Римонов (Леонид Ярмольник) - считается последним живым русским классиком. Его книги переведены на многие языки мира, а по его пьесам ставят спектакли в лучших театрах Европы.

Иосиф Горелкин (Александр Устюгов) - один из владельцев журнала, а по совместительству и более ценного актива - здания, в котором журнал располагается. Он кукловод и считает себя умнее всех.