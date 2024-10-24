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Премьера сериала "Первый номер" с Евгением Цыгановым состоится 1 декабря

В Сети состоялась премьера характер-постеров сериала "Первый номер". Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь. В ролях - Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры.

Когда состоится премьера сериала «Первый номер»
© Российская Газета

Режиссер проекта - Клим Козинский ("Вне себя", "13 клиническая"), авторы сценария - Сергей Минаев ("Духлесс", "The Tелки") и Дмитрий Минаев ("Секреты семейной жизни", "Трудные подростки"). Премьера сериала "Первый номер" состоится 1 декабря эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Говорят, что прототипом главного героя был Эдуард Багиров. Но в персонаже Цыганова просматриваются черты и Сергея Минаева.

По сюжету - популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж - но не за него.

Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Костя привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что еще чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?

Краткое описание главных героев

Дима Кравцов (Павел Деревянко) - кинопродюсер, умеет зарабатывать деньги, при этом обладает мягким характером. Терпит выходки Кости, который не торопится экранизировать свою книгу. Живет по указке жены.

Ольга Кравцова (Равшана Куркова) - жена Димы, серый кардинал в их семье. Занимается воспитанием сына, насквозь видит Диму и руководит им.

Вика Генис (Саша Бортич) - журналистка и писательница, молодая пробивная девушка, любит профессию и по-своему на нее смотрит.

Маша Фролова (Надежда Михалкова) - вице-президент холдинга, в который входит журнал IDOL, бывшая девушка Кости Иноземцева. После расставания с ним начала строить свою личную жизнь, но до сих пор любит Костю.

© Российская Газета

Зинаида Фетисова (Александра Ребенок) - бизнес-леди, бренд-директор рекламного агентства "Дженезис", который содержит умирающий глянец IDOL. Не любит подковерных интриг и грязных игр.

Арина Петрова (Лукерья Ильяшенко) - директор по рекламе в журнале IDOL, а затем и в "Лампе", которую возглавил Иноземцев.

Станислав Мирский (Игорь Верник) - основатель и владелец глянцевого журнала IDOL, считает его своим любимым детищем. Богемный и ухоженный, помешан на здоровом образе жизни.

Дроздова (Ида Галич) - одна из самых популярных блогерш рунета. Устраивает кампанию против Иноземцева, хочет раскатать его в своем блоге.

Проскуряков (Егор Корешков) - заместитель главреда IDOL, молодой и амбициозный. Разозлен тем фактом, что главредом после перезапуска журнала становится не он.

Писатель Римонов (Леонид Ярмольник) - считается последним живым русским классиком. Его книги переведены на многие языки мира, а по его пьесам ставят спектакли в лучших театрах Европы.

Иосиф Горелкин (Александр Устюгов) - один из владельцев журнала, а по совместительству и более ценного актива - здания, в котором журнал располагается. Он кукловод и считает себя умнее всех.

Фильмы и сериалы
Денис Власенко
Ида Галич
Клим Козинский
Ольга Кравцова
Равшан Курков
Ольга Сутулова
Дмитрий Минаев
Александра Ребенок
Сергей Минаев
Павел Деревянко
Александр Устюгов
Егор Корешков
Леонид Ярмольник
Лукерья Ильяшенко
Надежда Михалкова
Александра Бортич
Эдуард Багиров
Евгений Цыганов
Игорь Верник