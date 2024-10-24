В Рязани прошли съемки фильма «Но мы остаемся здесь»

В Рязанском кремле прошли съемки фильма "Но мы остаемся здесь"
В Рязани прошли съемки фильма. Картина получит название "Но мы остаемся здесь...".
Местом, где проходили съемки, стал не только Рязанский кремль, кинематографистов интересовал также Входоиерусамсякий храм. Фильм снимает съемочная группа из Татарстана, он посвящен судьбе Феофана Еланского, епископа Красноярского - одного из первых узников лагерей на Соловках. Туда священник был сослан за отказ отказаться от веры. Многое из этого периода жизни владыки было связано с именем священномученика Иувеналия (Масловского), который был епископом Рязанским и Шацким в 30-е годы прошлого века. Рязанская епархия уточняет, что он отбывал наказание вместе с героем фильма на Соловках и в Чистюньлаге. В своих письмах он часто вспоминал, какие испытания им пришлось перенести - они помогли восстановить жизненный путь епископа Феофана.
Представить фильм зрителю планируют уже летом.