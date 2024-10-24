В Рязани прошли съемки фильма «Но мы остаемся здесь»

В Рязани прошли съемки фильма. Картина получит название "Но мы остаемся здесь...".

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Местом, где проходили съемки, стал не только Рязанский кремль, кинематографистов интересовал также Входоиерусамсякий храм. Фильм снимает съемочная группа из Татарстана, он посвящен судьбе Феофана Еланского, епископа Красноярского - одного из первых узников лагерей на Соловках. Туда священник был сослан за отказ отказаться от веры. Многое из этого периода жизни владыки было связано с именем священномученика Иувеналия (Масловского), который был епископом Рязанским и Шацким в 30-е годы прошлого века. Рязанская епархия уточняет, что он отбывал наказание вместе с героем фильма на Соловках и в Чистюньлаге. В своих письмах он часто вспоминал, какие испытания им пришлось перенести - они помогли восстановить жизненный путь епископа Феофана.

Представить фильм зрителю планируют уже летом.