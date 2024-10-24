Фантастический фильм «Пришелец» вышел в большой прокат

Фантастическая драма "Пришелец", снимавшаяся в Челябинской и Свердловской областях, вышла на экраны страны. На Международном фестивале молодого кино VOICES по итогам зрительского голосования она был признана лучшей, а кроме того получила приз "за лучшую режиссерскую работу".

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Как сообщили в региональном Центре развития территорий и туризма, кинолента рассказывает о небольшой уральской деревне, в которой живут самые обычные люди. Слабослышащего Лешу земляки считают дурачком. Он обитает в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и сутки напролет ловит радиоволны. Герой надеется, что у него получится связаться с представителями иных цивилизаций, и люди откровенно над ним подтрунивают. Но в один прекрасный день все меняется…

«Герой нашей истории не от мира сегодня - все считают его дурачком, но, возможно, его взгляд на мир самый правильный и человечный. "Пришелец" - это фильм о вере в чудо, вере в то, что мы не одни во Вселенной», — рассказывает режиссер и автор сценария картины Иван Соснин.

Одна из сцен фильма снималась в челябинской пещере. Кинематографисты рассказывают, что долго искали нужную локацию и в итоге остановили выбор на Слюдоруднике под Кыштымом: в этой пещере очень красивый рельеф и не оказалось ни одного граффити.