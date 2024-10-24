В Москве пройдет кинофестиваль «Лучезарный Ангел»

В кинотеатре «Поклонка» Музея Победы с 1 по 7 ноября состоится XXI Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел». Кинофорум традиционно приурочен ко Дню народного единства и Дню празднования Казанской иконы Божией Матери. Посещение киносеансов и мероприятий кинофестиваля будет бесплатным для всех желающих по предварительной регистрации.

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«Среди задач "Лучезарного Ангела" — поддержка кинопроектов, способствующих сохранению и укреплению традиционных семейных и нравственных ценностей, культурного и исторического наследия страны. В жюри кинофорума входят деятели отечественной культуры, кино и телевидения. Особенность кинофестиваля – детское жюри, которое формируется на конкурсной основе среди школьников столицы», — отметили организаторы.

В 2024 году на кинофестиваль заявлен 341 фильм из 17 стран мира. К участию в кинопоказах экспертами Духовного экспертного совета допущены 125 кинолент из России, Беларуси, Германии, Индии, Индонезии, Ирана, Узбекистана, Франции, Японии. В конкурсную программу кинофестиваля вошли 82 картины, в том числе 20 дебютных работ, в четырех номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное игровое кино, документальное кино, анимация. В ретроспективную программу показов «Золотая коллекция «Лучезарного Ангела» вошел 21 фильм-победитель и лауреат кинофорума разных лет.

Фильмом открытия станет картина «Страсти по Матвею» (2023, режиссер Сергей Ильин), рассказывающая историю о молодом алтарнике Матвее и его праведном церковном пути, поисках невесты, подходящей на роль матушки, а также сложном выборе между любовью и долгом служения. Зрителей фестиваля ждут две премьеры документального кино – это фильм «Ветреные будни» (2024, режиссеры Александра Андронова и Антон Белоусов) и «По ком звонит колокол» (2024, режиссер Денис Казанцев).

В программе фестиваля также — специальные показы, круглые столы, тематические образовательные программы, выставки, мастер-классы, заседания дискуссионных клубов, «Открытые диалоги о важном» для старшеклассников и молодежи. В кинотеатре Музея Победы пройдут творческие встречи с народными артистами России Николаем Бурляевым и Владимиром Хотиненко, артистом театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим, общественным деятелем Егором Бероевым.