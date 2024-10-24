Продюсер сериала «Комбинация» оценил успех картины

Игорь «Панкер» Гудков заявил НСН, что Никита Кологривый в роли продюсера группы держит весь сериал на себе, продолжения без этого героя быть не может.

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Сериал «Комбинация» не разорвал медиапространство по стопам «Слова пацана», но привлек зрителей своей необычностью, заявил НСН продюсер сериала «Комбинация» Игорь «Панкер» Гудков.

В четверг, 24 октября, вышла завершающая, 8-я серия первого сезона сериала «Комбинация» про одноименную музыкальную группу. Режиссером ленты выступил Никита Власов, одним из продюсеров — Федор Бондарчук. Главные роли исполнили известные по нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый и Елизавета Базыкина, Полина Гухман из «МИР! Дружба! Жвачка», Аскар Ильясов из «Нулевого пациента», а также Павел Прилучный. Гудков подвел «предварительные» итоги проекта.

«Трудно оценивать успех сериала, он не разорвал медиапространство как "Слово пацана", но при этом сериал получился. Это необычная работа, которую зритель оценил высоко. У режиссера картины свой взгляд, получился фильм-клип, что достаточно необычно для нашего производства сериального. Нет какой-то особенно громкой реакции, но проект по просмотрам очень удачный, очень высокие просмотры и очень высокая досматриваемость сериала. Этот параметр значит, что человек посмотрел все серии, включая последние. Есть люди, которые любят смотреть, когда все серии выйдут. Будем надеяться, что сериал сработает еще», — отметил он.

Гудков подчеркнул, что Кологривый в роли продюсера группы держит весь сериал на себе, продолжения без этого героя быть не может.

«Мне Кологривый нравится, я его не готов оценивать как личность в медиапространстве. Как актер он держит на себе весь сериал, Прилучный – не главный герой сериала, он появился только в пятой серии, это очень конкретная работа по конкретному персонажу. В целом это история необычного успеха, как у человека получилось стать продюсером без какого-либо образования, без связей. Он сделал одну из самых популярных групп на то время в стране. И Кологривому эта роль удалась. Я не думаю, что будет продолжение у этой истории. Без Кологривого не получится продолжения про группу "Комбинация". Хотя там можно про любую девушку снять продолжение, но именно про "Комбинацию" - я не уверен», — добавил собеседник НСН.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заметил, что не все музыкальные сериалы становятся успешными в России, однако проект «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы привлекает зрителя темой 90-х и продолжает тренд, заданный сериалом «Слово пацана».