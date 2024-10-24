Опубликован трейлер перезапуска «Клуба Винкс»

Снова ребут?

© Кадр из трейлера

Вы ещё не устали читать новости о ребутах? Мы, как ни удивительно, нет — ведь среди них находятся настоящие бриллианты, а перезагрузка — часто хороший способ исправить предыдущие ошибки.

Студия Rainbow поделилась тизером перезапуска «Клуба Винкс», в котором феи предстали перед зрителями в новых образах, а уже знакомую историю показали в другом свете. Разбираемся с Тлум.Ру.

О чём речь?

У каждой истории есть своё начало. Блум — обычная девочка, живущая на Земле, в городке под названием Гардения. Она мечтает о том, чтобы магия ворвалась в её жизнь, но не ожидает, что это произойдёт так резко и агрессивно. Когда в парке на неё нападает огромное жёлтое чудовище, а на помощь приходят две девушки с сияющими крыльями, Блум осознаёт, что чудеса всё-таки действительно случаются.

Она попадает в Алфею — школу для фей, где девушки учатся управлять своими волшебными силами. Там Блум знакомится с Музой, Текной и Лейлой (а со Стеллой и Флорой она встретилась ещё на Земле), общается с директрисой Фарагондой и узнаёт больше о своём прошлом.

«Клуб Винкс» — это предстоящий CGI-перезапуск анимационного фэнтезийного сериала, созданный отцом франшизы Иджинио Страффи. Пока неизвестно, насколько сильно новое шоу будет отличаться от оригинала, но, судя по тому, что показали в тизере, в целом сюжет будет совпадать с тем, что было в самом первом сезоне мультсериала в далёком 2004 году. Напоминаем — нам обещали сохранить легендарную «ДНК Винкс».

Первоначально, 16 сентября 2020 года на Licensing Summit Online в России было объявлено, что студия Rainbow работает над девятым сезоном, премьера которого запланирована на 2021−2022 годы. Однако восьмой сезон был не слишком добродушно встречен фанатами, и это, возможно, повлияло на решение о перезапуске. В 2022 году девятый сезон был отменён, и студия начала работать над ребутом. В мае 2024 года стало также известно, что с трансляцией эпизодов поможет стриминговый сервис Netflix.

Вот, что студия Rainbow сообщила о перезапуске:

«Самые известные феи в мире готовы снова очаровать вас. […] В новой истории нас ждут свежий стиль, инновационные спецэффекты и увлекательный сюжет. В этом особенном году, когда мы отмечаем двадцать лет дружбы и совместных приключений, тизер нового мультсериала открывает двери в новую захватывающую главу. Обратный отсчёт официально начинается, готовимся летать вместе с Винкс!»

В данный момент студия всё ещё в процессе работы над сериями в плане света, анимации и дизайна, и даже то, что показали в трейлере, до сих пор нуждается в доработке. Новые образы фей Винкс нам уже показывали на слитых файлах — если забыли, как они теперь выглядят, читайте нашу статью.

Выход перезапуска запланирован на 2025 год, в нём будет 26 эпизодов.