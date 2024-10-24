Вышла новая серия «Ми-ми-мишек»

«Все профессии важны, все профессии нужны» — этой истине учат даже маленьких дошколят. А что насчёт того, как эти самые профессии нужно выбирать? Вроде бы общие принципы могут быть понятны интуитивно, но стоит посмотреть на учеников институтов, выбиравших «куда поступил туда и ладно», и становится ясно, что разговоров об этой теме никогда не будет слишком много.

© Кадр из мультсериала

Впрочем, поклонникам «Ми-ми-мишек» ещё рано думать о среднем и высшем образовании, зато очень полезно посмотреть новый эпизод «Профессия», где Кеша взял и назначил друзьям специальности на свой вкус.

Что там?

Кеша заявляет, что «без профессии никуда», и рассказывает своим друзьям, кто теперь чем заниматься будет. Таким образом Тучка стал строителем, Валя — поваром, Лисичка — художницей, а сама Кеша — поэтом. Мнения ответственных сторон он при этом не спрашивал, так что вы уже можете догадаться, что из этого получилось.

Чему полезному научит эпизод?

Самому очевидному: при выборе профессии стоит следовать личным предпочтениям;

И особенно важно не слушать, что вам говорят другие на этот счёт. Решать должен сам человек — или мишка, или лисичка, совершенно неважно;

Когда любимое дело спорится, это приносит особенную радость и удовлетворение.

Что обсудить с детьми после просмотра?

Самое очевидное: кем бы они хотели быть? Выбор сейчас очень широк — от традиционных «инженер» и «повар» до новых «IT-специалист» и «SMM-менеджер», от блогеров и профессиональных геймеров до обнимателей маленьких панд (да-да, и такая существует!). И самое прекрасное, что необязательно выбирать одну и на всю жизнь: почти всему можно научиться в любом возрасте, в этом плане сейчас очень широкий спектр возможностей.

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