Россия и Китай планируют развивать совместное кинопроизводство

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита БРИКС в Казани поручили подготовить меморандум о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

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