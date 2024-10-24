Россия и Китай планируют развивать совместное кинопроизводство

Любимова сообщила о планах РФ и КНР подписать меморандум о кинопроизводстве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита БРИКС в Казани поручили подготовить меморандум о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
"Владимир Путин и Си Цзиньпин на полях саммита БРИКС в Казани поручили подготовить меморандум о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства", - написала Любимова.