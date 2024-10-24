Можно ли взять в кинотеатр еду из дома?

Все СМИ рассказывают эту историю о попытке пронести еду в кинозал одинаково. Некий мужчина хотел взять с собой на сеанс некие продукты и напитки, но билетер ему это сделать не дал. Мол, не положено. Посетителя попросили оставить провизию в камере хранения. Что это была за еда, не сообщается, зато известно, что кинотеатр расположен в Калининграде и принадлежит сети «Люмен фильм». Конфликт между посетителем и администрацией оказался настолько острым, что потребовалось вызвать охрану.

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История получила огласку как в самом Калининграде, так и далеко за его пределами. В дело вмешался Роспотребнадзор. Ведомство посчитало, что внутренние правила кинотеатра нарушают права потребителей, и обязало их изменить. Кинотеатр требование не выполнил, и тогда регулятор направил иск в суд — он уже принят к производству.

Кинотеатр в конфликтной ситуации с посетителем руководствовался внутренними запретами, говорит владелец компании «Люмен», член Ассоциации владельцев кинотеатров России Павел Поникаровский:

«Нам никто никаких предупреждений не делал. Начнем с того, что это всего лишь мнение того заявителя, который, соответственно, пытался пронести еду, которая не прописана у нас в правилах как возможная для употребления в кинотеатре. Соответственно, Роспотребнадзор его поддержал, но это всего лишь видение этих двух инстанций — заявителя и Роспотребнадзора. Конечную точку поставит суд. В 2021 году были внесены изменения в правила финансирования и обслуживания, которые прямо и четко указывают на то, что кинотеатр вправе устанавливать правила и оказывать ограничения для определенного вида продуктов, который проносится в кинозал. Соответственно, мы установили такой список и были вынуждены его соблюдать после того, как человек пришел со своей едой».

В федеральном законодательстве такого запрета нет. Есть только 16-я статья закона «О защите прав потребителей», согласно которой посетитель кинотеатра может спокойно прийти со своей едой и напитками, если они не создают опасность для окружающих и не доставляют им неудобств.

По словам юристов, в ситуации следует тщательно разобраться. Ведь кинотеатры действительно могут устанавливать свои требования, но все посетители должны быть о них прупреждены. И стоит уведомлять об этом при покупке билетов, а не на пороге кинозала, говорит Денис Проскуряков, юрист по защите прав потребителей Центра правовой поддержки москвичей Дениса Проскурякова:

«Полагаю, что действия кинотеатра неправомерны, потому что это общественное место, оферта носит публичный характер по продаже билета в кинотеатр. Федеральным законодательством у нас не запрещено приносить свою еду в кинотеатр во время просмотра фильма. Данные правоотношения регулируются статьей 14.7 и 14.8 КоАП РФ. Там штраф достигает от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Например, если бы это было предприятием общественного питания, например кафе, ресторан, тогда понятно. А здесь вторично уже идут услуги по продаже напитков либо еды. На этом основании считаем, что потребитель, когда идет с целью просмотреть фильм, когда он получает билет, он основной целью рассматривает просмотр фильма в прокате, а не еды. И, опять же, какой-то еды у них, может быть, нет в наличии либо та еда, которая есть, она не подходит по его медицинским показаниям: например, человек не может есть попкорн и пить кока-колу».

Тем не менее «Люмен фильм» внутренние правила пока менять не планирует, а собственную правоту намерен доказать в суде. Предварительное слушание по иску назначено на 20 ноября.