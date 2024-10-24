Режиссер «Джона Уика» рассказал, кто спас фильм от дефицита бюджета

Боевик «Джон Уик» вышел 10 лет назад и с тех пор перерос в большую франшизу со сборами в более чем $ 1 млрд. Однако на запуске в 2014 году ленту и вовсе могли отменить из-за резкого дефицита бюджета — один из инвесторов не смог предоставить необходимые для съёмок $ 6 млн.

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Как оказалось, в дело вмешалась актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в «Отчаянных домохозяйках». Она предоставила авторам необходимую финансовую помощь, тем самым спасла целую франшизу. Об этом рассказал создатель серии и режиссёр Чад Стахелски.

«У нас оставалось меньше недели, и мы потеряли почти 6 миллионов долларов из-за дефицита финансирования. Мы вложили собственные средства, но один из инвесторов не смог вовремя вложить деньги на "Джона Уика". Ева пришла на помощь и предоставила необходимое финансирование буквально за 24 часа до того, как мы закрыли проект. После съёмок наш продюсер Бэзил Иваник пригласил нас на ужин, и мы смеялись над всей той ерундой, которая произошла. И вдруг он сказал: "Кстати, знаешь, кто профинансировал фильм? Ева Лонгория". Мы такие: "Что?!"»

Как только авторы узнали о таинственном инвесторе, они тут же пригласили Лонгорию на ужин и поблагодарили за помощь. Звезда «Отчаянных домохозяек» заявила, что это были «лучшие деньги, что она потратила».

«Она смеялась и говорила: "Я не думала, что это сработает". Она сказала нам, что финансирование "Джона Уика" было "лучшими деньгами", которые она когда-либо тратила».

Стахелски заявил, что Ева Лонгория неоднократно изъявляла желание сняться в фильмах по «Джону Уику». Постановщик пообещал, что однажды это точно произойдёт, просто до этих пор авторы не могли подобрать ей достойную роль.