Фестиваль китайского кино открылся на Мосфильме

Торжественное открытие фестиваля китайского кино состоялось в "Синема Парк Мосфильм". До 27 октября включительно в четырех российских городах пройдут бесплатные показы лучших фильмов из Поднебесной. Подробнее о программе события рассказали на открытии.

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Показы пройдут в центральных кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Екатеринбурга. Это ответный жест от китайской стороны на российский фестиваль кино, который этим летом состоялся в Пекине, Шэньчжэне и Нанкине. Они проводятся в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая.

В столице можно будет увидеть 10 ярких китайских фильмов, показы которых пройдут в кинотеатре "Центр Кино" в "Синема Парк Мосфильм".

«Я рад всех приветствовать в этом зале - на киностудии "Мосфильм" - в этом новом потрясающем зале! Коллеги из Китая впервые в России, у нас уже было несколько встреч, посвященных возможному сотрудничеству. Важно отметить, что на государственном уровне проводятся переговоры о совместном производстве. В августе в Пекине проводилось заседание подкомиссии по кино, обсуждались перспективы взаимодействия. Несмотря на то что Китай и Россия вроде бы такие разные, на самом деле фильмы, которые привезли в Россию наши коллеги, фильмы, которые мы показывали в Китае, - про жизнь, про людей, про то, что нас объединяет, а нас объединяет очень и очень многое», — уверен директор Департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко.

Первым фильмом фестиваля, которым было отмечено открытие, стала драма "Китайский пинг-понг: отпор из тупика" режиссера Юй Баймэя. Создатель картины лично представил ее на открытии и подчеркнул, что считает себя учеником знаменитого советского режиссера Эльдара Рязанова. Фильм был отмечен наградами миланского фестиваля спортивных фильмов и рассказывает о достижениях китайской сборной по настольному теннису.

Посетителям фестиваля представят самые кассовые и любимые китайскими зрителями киноленты. В программе есть все жанры - от фэнтези до криминальных триллеров, поэтому каждый сможет найти для себя идеальный фильм.

Фанатам исторических картин стоит обратить внимание на фильмы "Река Халха в тишине", "Там, где кончается море" и "Обычный герой". Все они сняты по мотивам реальных событий.

Для любителей историй о волшебных мирах подготовили показы экранизации самого популярного китайского фэнтези-романа "Творение богов". Фильм собрал более 30 кинонаград со всего мира и получил впечатляющие кассовые сборы в размере 370 млн долларов.

Не оставили без сюрпризов и фанатов драм: им точно стоит сходить на пронзительную историю о трогательных отношениях "Я люблю тебя!". В жанре блокбастеров представлены картины "Бесконечное путешествие" и "Блуждающая Земля 2".