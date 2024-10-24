Экранизация Достоевского и лихие девяностые: что смотреть на неделе

С 24 по 31 октября Аглая Тарасова разводится с мужем, Максим Стоянов выходит на связь с пришельцами, Роман Евдокимов находит исполняющий желания артефакт, Артем Быстров втягивает ребенка в ОПГ, Иван Янковский убивает старуху, Джо Байден теряет все документы в России, а первая женщина-адвокат Италии расследует новые запутанные дела. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© Кадр из трейлера

«Встретимся вчера»

Премьера: 24 октября;

Где смотреть: в кинотеатрах;

В ролях: Артем Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий, Алиса Стасюк, Ян Теплов.

<img class="" src=""/>

Зачем смотреть: комедия с элементами фантастики с Аглаей Тарасовой и Артемом Ткаченко в главных ролях.

Фильм рассказывает историю супругов Сергея (Артем Ткаченко) и Ани (Аглая Тарасова), чьи отношения оказались на грани разрыва из-за накопившихся конфликтов и недопонимания. Сергей чувствует раздражение от постоянных претензий жены, а Аня разочарована и считает его непригодным для семейной жизни.

Оба решают расстаться, но после каждой попытки покинуть дом они мистическим образом снова оказываются в своей квартире. Это таинственное пространственно-временное явление вынуждает их заново переживать совместные моменты и переосмысливать свои чувства. Им предстоит решить, сможет ли эта аномалия помочь восстановить их любовь или окончательно разрушит отношения.

«Пришелец»

Премьера: 24 октября;

Где смотреть: в кинотеатрах;

В ролях: Максим Стоянов, Алена Мирошникова, Татьяна Голубева-Сумарокова, Сергей Федоров, Ирма Арендт, Василина Маковцева, Александр Волхонский, Любовь Иванская, Алексей Щипанов, Дмитрий Гусев.

<img class="" src=""/>

Зачем смотреть: зимняя мистическая драма, которая вошла в основной конкурс Московского международного кинофестиваля — 2024.

Фильм повествует о деревенском отшельнике Леше (Максим Стоянов), который живет в своем мире и пытается найти связь с космосом. Леша обустроил дом из собранного мусора и проводит время в мечтах о контакте с внеземными цивилизациями. Он изолирован от общества, и окружающие воспринимают его как «деревенского дурачка». Однако Леша не теряет надежду: в своей «лаборатории» он ищет сигнал из космоса, чтобы услышать приветствие с другой планеты.

Однажды на его пороге появляется молчаливая девочка Яна, которая предлагает ему улететь с ней и дает всего несколько дней на раздумья. Пока жители деревни поглощены рутиной и повседневными заботами, Леша находит радость и гармонию в простых вещах, таких как природа и внутренняя свобода. Зрителю предстоит выяснить, кто же на самом деле дурак: тот, кто живет в мире мечтаний, или те, кто утратил способность замечать красоту в мелочах?

«Огниво»

Премьера: 24 октября;

Где смотреть: в кинотеатрах;

В ролях: Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник, Сергей Марин, Ольга Зайковская, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачева.

<img class="" src=""/>

Зачем смотреть: семейное приключенческое фэнтези по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена в авторской интерпретации с атмосферой традиционных русских сказок.

Главный герой Ваня (Роман Евдокимов) случайно находит магическое огниво, которое позволяет ему исполнять свои желания, но в весьма необычной форме. В процессе он освобождает царевну Дашу, заточенную в огниве злодеем Лиходеем, который захватил власть в сказочном царстве, убив царя и его спутника-волшебника​. Ваня и Даша отправляются в приключение, чтобы спасти царство и восстановить справедливость.

Ваня путешествует вместе с говорящей механической лошадью и встречает множество сказочных существ, включая птиц гамаюн и алконост в исполнении Ирины Горбачевой, а также француза Жана на воздушном шаре. Герой сталкивается с опасными ловушками и коварными врагами, постепенно осознавая, что только он может спасти свое царство.

«Лихие»

Премьера: 24 октября;

Где смотреть: OKKO;

В ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков, Анна Завтур, Александра Бабаскина, Полина Максимова.

<img class="" src=""/>

Зачем смотреть: сериал Юрия Быкова погружает в мрачную атмосферу 90-х годов на Дальнем Востоке России, сюжету вторят суровые пейзажи Карелии, передающие атмосферу безысходности и отчаяния.

Главные герои — Павел Лиховцев (Артем Быстров) и его сын Женя (Савелий Кудряшов) — становятся членами организованной преступной группировки «Общак». Женя, восхищенный криминальной жизнью отца, с раннего возраста вовлекается в деятельность мафии. Однако со временем он начинает осознавать, что преступный мир приносит лишь разрушение. Конфликты с отцом и внутренние противоречия создают напряжение, которое заставляет Женю переосмыслить свои приоритеты и решиться на серьезные изменения.

История основана на воспоминаниях реального киллера Евгения Демина, который был втянут в мир преступности в подростковом возрасте. Сериал показывает, как криминальная жизнь отразилась на семье и на Женином отношении к отцу. Демин и его отец оказались заложниками системы, которая разрушила их жизнь, оставив после себя лишь уголовные дела и страдания. Важными темами становятся расплата за преступления и последствия для последующих поколений, которые также оказываются вовлеченными в этот порочный круг.

«Преступление и наказание»

Премьера: 26 октября;

Где смотреть: «Кинопоиск»;

В ролях: Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко, Борис Хвошнянский.

<img class="" src=""/>

Зачем смотреть: современная экранизация романа Федора Достоевского. Новый взгляд режиссера Владимира Мирзоева привносит в классический сюжет элементы триллера, усиливая визуальный и эмоциональный акцент на внутренней борьбе главного героя.

В центре сюжета — Родион Раскольников (Иван Янковский), молодой студент, погруженный в размышления о морали и судьбе. Он убивает старуху-процентщицу и оправдывает свой поступок идеей «превосходства» сильных людей, которым позволено преступать моральные законы ради высших целей. Однако его внутренние терзания и раскаяние не дают спокойно жить, что приводит к глубоким психологическим страданиям и нарастанию чувства вины.

Параллельно развивается линия его отношений с близкими — сестрой Дуней (Любовь Аксенова), другом Разумихиным (Тихон Жизневский) и Соней Мармеладовой (Алена Михайлова), женщиной с тяжелой судьбой, чьи вера и сострадание влияют на Раскольникова. Все эти персонажи помогают раскрыть глубину нравственного поиска главного героя. Атмосфера сериала наполнена напряженными диалогами и сложными психологическими мотивами, подчеркивающими извечные вопросы добра и зла.

«Гудбай»

Премьера: 28 октября;

Где смотреть: ТНТ;

В ролях: Дмитрий Дюжев, Алексей Демидов, Ольга Богданова, Маруся Климова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Владислав Демин, Никита Дювбанов, Ричард Ли Вилсон, Михаил Богдасаров.

<img class="" src=""/>

Зачем смотреть: политическая сатира, в центре которой американский президент Джо Байден в исполнении Дмитрия Дюжева.

В попытке понять, почему санкции против России не работают, Байден решает сам отправиться в страну. В первый же день он теряет свои документы и застревает в России. Он заводит нового друга, настоящего русского патриота, начинает жить в обычной московской хрущевке и вынужден работать учителем английского, чтобы накопить деньги на новые документы и вернуться домой​.

Пока Байден пытается адаптироваться к жизни в России, агенты ЦРУ похищают российского пенсионера Иваныча, который схож с президентом США как две капли воды. Иваныч отправляется в США, где его готовят к замене Байдена на официальных мероприятиях. Тем временем Байден сталкивается с комичными, но душевными ситуациями и открывает для себя русскую культуру и людей с неожиданной стороны.

«Закон Лидии Поэт» (второй сезон)

Премьера: 30 октября;

Где смотреть: Netflix;

В ролях: Матильда Де Анджелис, Эдуардо Скарпетта, Сара Лаззаро, Дарио Аита, Алессия Спинелли, Франческо Бискьоне, Себастьяно Фумагалли.

<img class="" src=""/>

Зачем смотреть: драма, в которой женщина расследует убийства и борется за свои права.

Второй сезон сериала продолжает рассказ о первой женщине-адвокате Италии Лидии Поэт, которая борется за свои права и помогает клиентам, несмотря на сопротивление общества. В новом сезоне Лидия сталкивается с еще более сложными юридическими делами, отражающими реальные проблемы того времени, такие как права женщин, социальное неравенство и коррупция. Сюжет углубляется в ее личную жизнь, показывая, как профессиональные успехи пересекаются с семейными конфликтами и романтическими связями. Сезон также акцентирует внимание на ее отношениях с братом Энрико, который помогает ей в борьбе за восстановление адвокатской лицензии.

Их сотрудничество становится все более напряженным, когда Лидия начинает действовать более независимо, что порождает конфликты между членами семьи. Лидия также находит поддержку среди других прогрессивных юристов и журналистов, которые вдохновляют ее на продолжение борьбы за права женщин и справедливость. Кроме того, во втором сезоне усиливается фокус на политических и правовых интригах. Лидия оказывается втянутой в сложные судебные процессы, которые затрагивают высшие слои общества, и ей приходится выбирать между правдой и безопасностью своих близких.