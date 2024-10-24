Что известно о сериале по Гарри Поттеру

Главными в новом проекте станут другие герои, да и отрезок времени, в котором разворочаются события, будет взят не тот, что в оригинале.

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Поттероманы во всём мире разделились на два условных лагеря: тех, кто ликует, узнав о том, что фильм о мальчике-волшебнике станет семисезонным сериалом (съёмками будут заниматься HBO и Warner Bros) и тех, кто недоволен этим. О будущем сериале пока мало что известно, но кое-какая информация всё-таки просочилась в Сеть.

Новые лица

По сообщениям некоторых СМИ, события сериала затронут период жизни Гарри Поттера до поступления в Хогвартс. Эти события должны прояснить непонятные моменты, которые отражены в оригинальных фильмах о нём. Также в проекте появятся новые персонажи, ещё не известные зрителям. Один, точнее, одна из таких — дочь Волан-де-Морта. Кто сыграет её, пока не сообщается.

Перенос премьеры

Съёмки сериала ещё не начались. Предполагалось, что премьера первого сезона состоится уже в этом году, однако её пришлось отложить из-за съёмок нового эпизода «Фантастических тварей». Но руководство HBO успокоило поклонников поттерианы — сериалу точно быть в 2026 году.

Зелёный цвет

Не исключено, что новый Гарри Поттер будет зеленоглазым. В книге Джоан Роулинг у мальчика именно зелёные глаза. Но создатели оригинальной франшизы решили изменить этот нюанс, пригласив на главную роль голубоглазого Дэниела Рэдклиффа. Поскольку он уже не может играть роль столь юного героя, сохраняется значительная вероятность того, что съёмочная группа сериала либо озаботится подбором актёра с подходящим цветом глаз, либо использует компьютерные технологии для того чтобы глаза Гарри стали изумрудными.

Другой Гарри

Кстати, о новом актёрском составе неизвестно ровным счётом ничего, однако Рэдклифф в сериале точно не появится. Он уже не видит смысла в участии в подобном проекте в каком бы то ни было качестве.

«‎Насколько я понимаю, они пытаются начать всё заново, и я уверен, что тот, кто снимает, захочет оставить в нём свой след и, вероятно, не захочет придумывать, как заставить старого Гарри сыграть эпизодическую роль где-нибудь в этом», — выразил уверенность актёр в недавнем интервью для ComicBook.com.

Автора!

Члены съёмочной группы заверяют, что Джоан Роулинг будет присутствовать на площадке и наблюдать за процессом создания сериала. Автор книг о Гарри Поттере будет отслеживать то, насколько кино-события соответствуют тому, что отражено в первоисточнике. Однако, по словам команды, присутствие Роулинг на площадке не будет ежедневным.

О тех же, но иначе

Warner Bros. Discovery надеется, что сериал положит начало новой потоковой стратегии — ее представят в скором времени. Она подразумевает создание новых кино-историй о персонажах и вселенных, которых аудитория давно знает и любит. В рамках стратегии HBO Max переименуют просто в Max.