Когда выйдет боевик «Непробиваемые» с Сильвестром Сталлоне в России

Локализованный трейлер фильма «Непробиваемые» (Armor) представила 24 октября 2024 года кинокомпания «Парадиз». Главные роли в боевике режиссера Джастина Рутта исполнили Сильвестр Сталлоне, Джейсон Патрик, Джош Уиггинс, Дэш Майок, Лэни Стибинг, Эрин Оунби, Джефф Чейз и др.

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Когда простая смена оборачивается смертельно опасной игрой на выживание, отцу и сыну предстоит доказать силу семейного духа и проявить настоящую смелость, - сообщается с синопсисе. - Работая охранниками в компании, занимающейся перевозкой бронированных грузовиков, они всегда были готовы к опасности. И вот однажды, на пустынном мосту, ловушка захлопывается, и теперь им предстоит бороться не только за драгоценный груз, но и за жизни друг друга.

В российский прокат «Непробиваемые» выйдут 21 ноября – на день раньше мирового.