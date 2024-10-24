Amazon отменила третий сезон «Благих знамений»

Компания Amazon решила отменить производство третьего сезона сериала «Благие знамения». Вместо него авторы выпустят большой спецэпизод длительностью 90 минут — его съёмки начнутся в начале 2025 года.

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Отмена третьего сезона связана с создателем шоу и автором оригинального произведения Нилом Гейманом, которого недавно обвинили в домогательствах. Сам шоураннер отрицает все обвинения, однако всё же принял решение уйти из проекта, чтобы не навредить производству. В результате Amazon решила прекратить производство третьего сезона, доработать сценарий с помощью другого автора и выпустить большой спецэпизод, завершающий историю сериала.

«Благие знамения» рассказывают о демоне Кроули и ангеле Азирафаэль, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан в том числе на невышедшем романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. Главные роли в сериале исполняют Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»).