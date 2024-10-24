О чем сериал Юрия Быкова «Лихие»

24 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и START начнет выходить сериал Юрия Быкова «Лихие». История про организованную преступную группировку «Общак».

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Этот проект — один из тех, которые начинаешь ждать, едва его анонсировали. Команда «золотая»: режиссер Юрий Быков, сценарист Олег Маловичко, в числе продюсеров Александр Цекало. И это еще без перечисления актеров. Более ста смен в Москве и Карелии на 16 серий по 45 минут.

Сама история затрагивает три временных пласта: двадцатые, нулевые и девяностые годы. Центральные персонажи — Женя и его отец Павел Лиховцев. Сценарий основан на воспоминаниях участника ОПГ Евгения Демина.

«Тема отцов и детей шире, чем кажется. Во многом наши проблемы объясняются тем, что мы бездумно и некритически воспроизводим поведенческие и мировоззренческие стереотипы, доставшиеся нам от родителей, — поясняет автор сценария и продюсер Олег Маловичко. — И переносим их, слегка переиначив и адаптировав, на наших детей. Однако не всегда это благая наследственность, иногда это — наследственная болезнь».

Размышлять о том, каким получился сериал, можно будет после финальной серии, которая выйдет лишь в 2025 году. Но и по первым эпизодам можно понять, чего ждать. «Лихие» — это качественно сделанный, сложносочиненный кинопродукт. Философская притча с элементами остросюжетного боевика.

«Это история про семью, про ее становление в определенных обстоятельствах. Про среду, которая вынуждает людей совершать определенные поступки. Про отсутствие выбора, — рассуждает Артем Быстров. — Но в первую очередь про семью, которая распадается, и герои пытаются ее воссоединить. На что будет готов мой Павел ради этого — вы увидите уже в первой серии».

Пожалуй, «Лихие» — это про «преступления и оправдания». Отец забирает жену с сыновьями из сельской хаты, где семья устала от домашнего творога, которым вынуждена питаться каждый день. Павел Лиховцев (Артем Быстров) внушает себе и старшенькому Жене (Савелий Кудряшов), что все это им во благо, и сжигает ульи, чтобы те никому уже не достались. Отец был способен завалить медведя, защищая пасеку. Теперь готов даже на убийство человека, мотивируя это необходимостью. Впрочем, за такое преступление придется расплачиваться муками совести. Например, маленькому Жене, который научился помогать отцу, но не умеет забывать, отворачиваться от призраков их жертв и не разучился проявлять милосердие.

А вот Женьке уже повзрослевшему (Егор Кенжаметов), кажется, жить без совести дается куда легче. Из «щенка» он рвется стать «волком», но пока не одиночкой — эта стадия еще предстоит. Роль уже ставшего взрослым и опасным Евгения играет Евгений Ткачук. Ключевая интрига сериала — что станет с похищенным в начале ленты ребенком и кому из родителей достанется его воспитание. Пожалуй, из фрагментов воспоминаний и строится сам проект: вот знакомство с квартирой, которая была чья-то, а стала ваша; вот гнилые овощи в ящике; смятые простыни; сломанный флагшток; красный огнетушитель...

Говорят, автор всегда так или иначе развивает тему, заложенную в своей первой работе. И так получается, что и в коротком метре «Начальник», и в полнометражном дебюте «Жить» для Юрия Быкова очень важен вопрос выбора, точнее отсутствие возможности выбирать. И в «Лихих» границы между добром и злом размываются, и неизбежно сочувствуешь закрытому, столько всего повидавшему и пережившему парню, который, «так сложилось», стал киллером.

Главному герою не симпатизируешь, нет, но «все понимаешь». Общее ощущение остается таким, что ничто не может оправдать грех.

Прямая речь

Юрий Быков, режиссер-постановщик: