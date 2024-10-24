Вышел трейлер фэнтези-сериала «Молот ведьм»

Трейлер и дату премьеры фэнтези-сериала «Молот ведьм» были обнародованы 24 октября 2024 года онлайн-кинотеатр Okko. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в 8-серийном фильме Евгения Бедарева по сценарию Олега Дивова исполнили Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Лиза Юрьева, Андрей Шарков, Юлия Галкина, Андрей Карако, Люся Чеботина и другие.

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По сюжету, из секретного института в Калязине от ученых, исследующих магию, сбегает древняя сущность — Хозяйка стихий. После этого происшествия в тихом городке начинают происходить очень странные дела: жители превращаются в леших и русалок. Теперь судьба города зависит от троих друзей: Ильи Муромцева, Алеши Попова и Никиты Добрынина, — которым надо победить ведьму.

Премьера первых двух эпизодов «Молота ведьм» состоится в онлайн-кинотеатрах Start и Okko 2 ноября.