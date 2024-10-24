В Москве завершились съемки военной драмы «Значит, нам туда дорога». Проект создается компанией SМ Studio и телеканалом «Россия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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В центре сюжета – пятеро друзей, уроженцев разных республик СССР, которые служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди – освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня, придуманная о них поэтом и фронтовым корреспондентом, майором Долматовским, – «Дорога на Берлин».

Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2025 году. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».