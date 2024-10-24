Что покажут на кинофестивале «РеАнимания» в Армении

Около 300 анимационных фильмов борются за призы международного фестиваля «РеАнимания» в Ереване. Помимо конкурсных показов, в его рамках проходят встречи с творческими коллективами, мастер-классы и дискуссии. Чем удивляют зрителя, рассказала корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.

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Новое, которое еще никто никогда не делал – так говорят о фильме «Самое дорогое бремя» его продюсеры. Это полнометражная анимация от оскароносного французского режиссера Мишеля Азанависсиуса. В основе сюжета – роман о бедных супругах, которые в тяжелые военные времена находят маленькую девочку, и она меняет их жизнь.

«Продюсерская работа заключается в том, чтобы раскрыть идею. А еще ты должен быть воодушевлен тематикой, ведь тебе придется работать с материалом как минимум 5-10 лет», – заявил продюсер анимационного фильма Кристоф Янкович.

Аниматоры из крупной американской студии и голливудский продюсер Макс Говард специально приехали в Армению на фестиваль. Создатели кино, представители студий и инвесторы со всего мира – фестиваль предоставил площадку, на которой потенциальные партнеры могут объединять ресурсы, таланты и опыт.

«Фестиваль помогает каждому найти свой путь в этой сфере. Наша компания существует уже семь лет. У нас есть несколько анимационных проектов, один из самых ярких – наш полнометражный фильм «Зако», который сделан с помощью VR-технологий. В прошлом году наш фильм получил небольшое финансирование в рамках фестиваля, что дало возможность создать концепцию, благодаря чему сейчас представляем проект на многих международных площадках», – объяснил аниматор Тигран Аракелян.

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«Сейчас мы чувствуем, что в Армении бум анимации. Он представлен, в частности, отдельными маленькими студиями, которые делают сервис для больших анимационных студий международного класса. Также сейчас появляются собственные проекты у разных студий в Армении, которые будут представлены на мировом рынке», – отметил эксперт, исполнительный директор анимационной студии Агван Хачатрян.

Анимационный рынок, комиксы и фильмы. В этом году – три основных направления. Организаторы каждый раз стараются поднять планку. В планах – открыть академию анимационного кино.

«Без образования никакого развития и производства не может быть. Наши коллеги готовы делиться опытом и учить новое поколение. Скоро у нас будет такая возможность», – рассказал основатель фестиваля Вреж Касуни.

Фестиваль продлится до 28 октября. Он проходит под слоганом «Жизнь – картина, оживи ее».