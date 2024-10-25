В Москве стартовал Международный фестиваль спортивного кино

Премьерный показ документального фильма про фехтование "Лестница в небо" прошел в четверг в кинотеатре "Октябрь", он открыл XII Международный фестиваль спортивного кино. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Мероприятие открыла президент Международного фестиваля спортивного кино, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Она объяснила, почему фестиваль начался с фильма про фехтование.

«Иногда бывает, что сделан и оформлен фильм, а федерация не в курсе, — сказала Роднина. — Самое главное, что такие знакомства, как правило, идут только на пользу. Это инициатива федерации, которая снимала этот фильм. Мы с большим удовольствием это право им предоставили».

Фильм посвящен выступлению сборной России по фехтованию на Олимпиаде. На Играх в Токио российские спортсмены завоевали восемь медалей (три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую).

«У нас был закрытый показ для фехтовальщиков и друзей, там описаны победы с ноткой трагизма, — сказал журналистам президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. — Хочется отметить, что даже люди не из фехтования в какие-то моменты пускали слезу, испытывали такие эмоции».

Режиссер фильма Рауф Мамедов рассказал о главной идее фильма.

«Она состоит в том, чтобы отгадать загадку, как так получается, что наши фехтовальщики на двух последних Олимпиадах завоевывают больше всех медалей, — сказал он ТАСС. — Мы хотели понять, какими усилиями это достигается. Это ведь невероятная селекционная работа тренеров, что вы почувствуете в картине. Этот фильм создан при поддержке Федерации фехтования России, они меня пригласили на это. Я отозвался, понял, что это огромный мир, мир фехтования, совместными усилиями мы все справились».

Олимпийская чемпионка в командной рапире Лариса Коробейникова рассказала, что впервые участвовала в создании фильма.

«Интересный, увлекательный и необычный опыт, я первый раз снималась в документальном фильме, — сказала спортсменка ТАСС. — Самым сложным было вспомнить, потому что прошло время после Олимпиады, но это было приятно, удалось все заново пережить».

XII Международный фестиваль спортивного кино пройдет с 24 по 29 октября на площадках Москвы и Московской области, кинопоказы конкурсных фильмов будут бесплатными. Также в рамках фестиваля состоятся творческие встречи с создателями кинолент и известными спортсменами. Основной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Октябрь", а завершится он в "Художественном" награждением победителей и показом спортивной драмы "Федя. Народный футболист" о бывшем полузащитнике "Спартака" Федоре Черенкове. В программе фестиваля будут представлены более 50 документальных, художественных и анимационных работ кинематографистов из России, Армении, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Сербии и Хорватии. Впервые на фестивале будет показано шесть художественных фильмов.