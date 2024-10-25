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«Пальма 2», 2025 год: что известно о фильме про дружбу собаки и медведя

Весной 2025 года в российский прокат выйдет семейный фильм «Пальма 2» — продолжение истории о преданной овчарке Пальме и ее новых хозяевах. На этот раз семья Лазаревых столкнется с серьезным испытанием — в их дом заберется настоящий медвежонок. «Лента.ру» раскрывает дату премьеры и актерский состав сиквела, а также рассказывает, какая реальная история легла в основу сюжета «Пальмы 2».

«Пальма 2»: что известно о фильме про дружбу собаки и медведя
© Lenta.ru

Главное о фильме

  • Страна: Россия;
  • Жанр: для всей семьи, драма;
  • Возрастное ограничение: 6+;
  • Режиссер: Владимир Кондауров;
  • Производство: студии «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия 1», при поддержке Фонда кино;
  • Когда выйдет: весна 2025 года;
  • Предыдущий фильм: «Пальма» (2021);
  • В главных ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, овчарки Жаклин, Лили и медвежонок Добрыня.

Дата выхода

Точная дата выхода «Пальмы 2» стала известна 3 июля — одновременно с этим фильм обзавелся первым тизер-трейлером.

Фильм «Пальма 2» выйдет в прокат 20 марта 2025 года.

После кинотеатральной премьеры вторую «Пальму» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, однако когда состоится цифровой релиз сиквела, пока неизвестно. Первая часть вышла на стриминге через два месяца после кинотеатральной премьеры. Продюсер картины Нарек Мартиросян в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что «Пальма» задумывалась как фильм, который нужно смотреть всей семьей именно на большом экране.

Трейлер

Сиквел станет прямым продолжением первой части картины и расскажет о том, что произошло с семьей Лазаревых и их собакой Пальмой через несколько лет после финала первой части.

О чем была первая «Пальма»

Хозяин (Ян Цапник) овчарки Альмы улетел за границу и не смог взять собаку с собой, потому что потерял ее ветеринарную справку. Преданная Альма осталась жить на территории аэропорта — каждый день она встречала прилетающие самолеты, надеясь, что хозяин вернется за ней.

Однажды в аэропорт прилетел девятилетний Коля (Леонид Басов). Он потерял мать и должен был жить со своим отцом, пилотом Вячеславом Лазаревым (Виктор Добронравов). Мальчик быстро нашел общий язык с овчаркой и даже дал ей кличку Пальма. А вот наладить отношения с отцом Коле было гораздо сложнее.

Спустя два года хозяин овчарки вернулся за своим питомцем. Однако Пальма, привязавшаяся к мальчику, не захотела расставаться с новым другом. Тогда отец Коли сорвал рейс, на котором должна была улететь Пальма. Семью Лазаревых поддержали и другие сотрудники аэропорта — в итоге мальчик и собака наконец воссоединились.

Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов) ушел из большой авиации и перебрался в глубинку. Он продолжает работать пилотом, правда, летает теперь на маленьком кукурузнике.

Привычный уклад жизни нарушает появление незваного гостя — в дом Лазаревых случайно попадает медвежонок. Овчарка Пальма быстро находит с ним общий язык, а сын летчика Коля (Леонид Басов) дает зверю имя Мансур.

Когда Мансура похищают браконьеры, верная Пальма отправляется на помощь новому другу. Теперь отцу и сыну Лазаревым предстоит приложить все силы, чтобы отыскать сразу двух четвероногих. Их ждет опасная дорога через лес, полная дикий зверей и жестоких людей.

«Это будет большое семейное приключенческое и зрелищное кино. Семья Лазаревых, как говорит один из персонажей, "расширяет зоопарк": в их жизни появляется медвежонок Мансур, над которым Пальма берет шефство, и эта парочка меняет жизнь всей семьи», — рассказал актер Виктор Добронравов.

Кстати, сюжет фильма частично основан на реальных событиях.

Авиамедведь Мансур

В 2016 году сотрудники аэродрома «Орловка» в Тверской области нашли и выходили медвежонка. Ему дали имя Мансур — это алтайский аналог имени Михаил.

Ручной медведь отказался возвращаться в лес и остался жить с людьми. В 2018 году животное переехало на аэродром «Орешково» под Калугой — там у Мансура есть просторный вольер.

Постепенно медвежонок обзавелся большим количеством поклонников — его даже прозвали «авиамедведем». У Мансура есть свой сайт и круглосуточная онлайн-трансляция, которая позволяет наблюдать за животным.

Производство

Фильм «Пальма» вышел весной 2021 года. Лента собрала около 350 миллионов рублей при бюджете в 110 миллионов, а права на ее показ приобрели более 20 стран. В итоге продолжение картины не заставило себя ждать.

Первые новости о сиквеле «Пальмы» появились в сети осенью 2021 года — тогда стало известно, что фильм «Пальма 2» официально запущен в разработку. Создатели не стали раскрывать детали сюжета, при этом пообещали: продолжение будет масштабнее оригинала, но сохранит его теплую атмосферу.

Над «Пальмой 2» работает почти вся творческая команда, создавшая первый фильм.

Креативным продюсером сиквела стал Александр Домогаров-младший, снявший первую «Пальму».

Должность режиссера занял однокурсник Домогарова-младшего, актер и монтажер Владимир Кондауров («Домовой») — «Пальма 2» стала его режиссерским дебютом. Кстати, Кондауров работал на съемках первой картины в качестве монтажера на площадке.

Съемки сиквела стартовали в Московской области в августе 2023 года. Натурные сцены снимали в Пермском крае — режиссер Владимир Кондауров в интервью «КП» признавался, что создатели честно искали эффектные природные места в Подмосковье, но столичные пейзажи в итоге проиграли уральским по живописности.

«В Перми удивительно красиво. Локации там очень кинематографичные, многие совершенно не тронутые человеком, а самое главное — разноплановые. И равнины, и бурлящие реки, и густые леса, и острые скалы, — все это мы нашли в Губахе, где провели почти месяц», — поделился продюсер Нарек Мартиросян.

Съемочный процесс завершился в конце ноября 2023-го.

Первый тизер-трейлер «Пальмы 2» появился на YouTube-канале Central Partnership 3 июля 2024 года. Полноценный трейлер увидел свет три месяца спустя.

Кстати, летом 2024 года генеральный продюсер студии «Марс Медиа» Рубен Дишдишян сообщил, что у «Пальмы» будет и третья часть. Ее созданием займется все та же команда.

Дата выхода «Пальмы 3» пока неизвестна — проект находится на ранних стадиях разработки.

Актерский состав

В «Пальме 2» зрители увидят знакомых героев из первой части, а также познакомятся с новыми персонажами. К своим ролям вернутся Виктор Добронравов, Леонид Басов и другие актеры из первой части. Новых героев во второй «Пальме» сыграют Сергей Гилев («Фишер») и Таисья Калинина («Оффлайн»).

В сиквеле к своей роли вернутся немецкие овчарки Лили и Жаклин — они сыграли Пальму в первой части.

Семилетняя овчарка Лили сыграла в большинстве сцен фильма, а вот трюки выполняла более молодая Жаклин.

В продолжении появится и еще один необычный актер — медвежонок по имени Добрыня. Он сыграет Мансура, нового косолапого друга Пальмы.

По словам продюсера картины Нарека Мартиросяна, перед съемками пушистые актеры нашли общий язык. «Наш маленький мишка с детства был знаком с нашей собакой-актрисой, играющей Пальму, постепенно привыкал к ней, учился не бояться — как и она его. В результате, к моменту съемок они уже спокойно могли сосуществовать в кадре», — рассказал он.

Какие актеры сыграют в фильме «Пальма 2»

  • Виктор Добронравов («Огонь») — Вячеслав Лазарев, опытный пилот;
  • Леонид Басов («Пальма») — Коля Лазарев, сын Вячеслава;
  • Владимир Ильин («Время первых») — Сергей Павлович Тихонов, механик, работающий в аэропорту;
  • Евгения Дмитриева («Огонь») — Любовь Журина, начальница аэропорта;
  • Валерия Федорович («Молодой человек») — Нина Тихонова, бортпроводница, дочь Сергея Павловича;
  • Игорь Хрипунов («Чемпион мира») — Евгений Голиков, начальник службы безопасности аэропорта;
  • Сергей Гилев («Чики») — егерь Фролов;
  • Таисья Калинина («Красная Шапочка») — Даша, дочь Фролова;
  • Валерий Скорокосов («Последний богатырь. Наследие») — лесник.

Также в касте картины Иван Агапов («Отмороженные»), Сергей Беляев («Ивановы-Ивановы»), Михаил Коновалов («Горький 53») и другие.

Мнение продюсера фильма

Мы долго не могли решить, что показать в продолжении, ведь в первой части все закончилось хорошо и для Лазарева, и для Коли: мальчик принял отца, а отец пожертвовал карьерой ради сына, они объединились с Пальмой, счастливый финал. Но так ли это на самом деле?

В кино легко жертвовать карьерой и мечтой всей жизни ради близких. А что в жизни? Теперь Лазарев выброшен на задворки авиации, летает на вертолете и перевозит кур и мелкий груз где-то на маленьком сельском аэродроме в глуши. Его семья с ним, но так ли он счастлив, как кажется на первый взгляд?

Коля благодарен отцу за то, что тот поставил на карту все ради него, и пытается его поддержать, а Лазарев с гордостью учит сына летать и готовит его к поступлению в летное училище — пока в их жизнь не врывается маленький медвежонок. С этого и начинается «Пальма 2».

История о медвежонке Мансуре, который залез в кабину самолета, попалась на глаза режиссеру первой картины Александру Домогарову-младшему еще во время работы над первой «Пальмой». Мы тогда сразу поняли, что это тоже сюжет из вселенной «Пальмы», причем совсем свежий — на тот момент эта история произошла всего пару лет назад. Но тогда идеи делать сиквел еще не было.

Когда же первая «Пальма» вышла на экраны и обрела зрительскую любовь, мы поняли, что аудитории интересна дальнейшая судьба семьи Лазаревых. Но главное — в «Пальме» нам поначалу кажется, что семья спасает собаку, но на самом деле это собака спасает людей. И когда мы начали думать, какая новая история про животное может лечь в основу сиквела и стать каркасом для взаимоотношений внутри семьи, мы сразу вспомнили про Мансура.

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