Лучшие фильмы на Хеллоуин: комедии, триллеры и семейные

Жанр ужасов традиционно входит в топ самых популярных у россиян. Появившись еще на заре кинематографии, в конце XIX века, к концу первой четверти XXI века он значительно трансформировался, распавшись на множество поджанров. Смешные, напряженные, эпические, философские, мистические и даже жизнеутверждающие — фильмы ужасов можно найти на любой вкус. Даже если вы не являетесь поклонником жанра, иногда, хотя бы один раз в году на Хеллоуин, хочется пощекотать себе нервы (или от души посмеяться). В подборке «Ленты.ру» — лучшие фильмы, которые можно посмотреть дома или на вечеринке в честь Хеллоуина.

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Забавные

«Калейдоскоп ужасов»

Оригинальное название: Creepshow;

Возрастное ограничение: 18+;

Год выхода: 1982;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 / 6.8.

Комедийная хоррор-антология из пяти новелл, сценарный дебют «короля ужасов» писателя Стивена Кинга. Первая новелла рассказывает о женщине по имени Беделия (Вивека Линдфорс), которая расправилась со своим отцом (Джон Лормер) из-за постоянных издевок и оскорблений. Из-за содеянного Беделию мучает совесть, она регулярно ходит на могилу родителя и раскаивается перед ним. В одну из таких встреч призрак отца восстает из могилы.

В центре сюжета второй новеллы — странноватый фермер Джорди Веррилл (его сыграл сам Стивен Кинг), на участок которого падает метеорит. Джорди мечтает продать его в местный колледж, но любопытство берет свое, и фермер дотрагивается до обломков. На следующий день мужчина обнаруживает, что на его теле начала прорастать инопланетная трава.

Третья новелла — о мести миллиардера Ричарда Викерса (Лесли Нильсен), который решает наказать за измену свою жену Бекки (Гэйлен Росс) и ее любовника Гарри (Тед Дэнсон). Он закапывает их в песок на пляже так, чтобы на поверхности осталась только голова — таким образом конец влюбленных будет долгим и мучительным. Однако той же ночью призраки Бекки и Гарри приходят, чтобы отомстить Ричарду.

В четвертой новелле рассказывается об университетском уборщике (Дон Кифер), который находит под лестницей ящик, посланный арктической экспедицией 1834 года. Уборщик вызывает профессора Декстера Стэнли (Фриц Уивер), вместе мужчины открывают загадочный ящик, но из него вырывается плотоядное существо и заживо съедает уборщика. Теперь Стэнли предстоит выяснить, как избавиться от страшной «посылки».

В центре сюжета пятой новеллы — бизнес-магнат Апсон Прэтт (Э. Г. Маршалл), страдающий патологической боязнью болезней и грязи. Он живет в стерильной квартире и контактирует с внешним миром в основном через своих сотрудников. В один момент Прэтт обнаруживает в доме тараканов, которые все прибывают и прибывают.

Кстати, в основу сценария второй и четвертой новеллы легли рассказы Кинга «Сорняк» и «Ящик». Остальные истории были написаны специально для фильма.

«Однажды укушенный»

Оригинальное название: Once Bitten;

Возрастное ограничение: 12+;

Год выхода: 1985;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 / 5.6.

Легкая хеллоуинская комедия с молодым Джимом Керри в главной роли. 400-летняя графиня-вампирша (Лорен Хаттон) вынуждена пить кровь девственников, чтобы сохранить молодость и красоту. Но проблема в том, что к 80-м годам XX века в Америке, похоже, не осталось юношей без сексуального опыта. Наконец в одном из клубов графиня все-таки находит девственника Марка (Джим Керри), он любит свою девушку Робин (Карен Копинс), но та все никак не решается на близость. Графиня заманивает молодого человека к себе домой и пьет его кровь. Такую процедуру вампирше нужно повторить трижды, после чего жертва превратится в вампира, а сама графиня сохранит свежий вид еще на год. Однако Марк — ее последняя надежда — начинает о чем-то догадываться.

«Эльвира: Повелительница тьмы»

Оригинальное название: Elvira: Mistress of the Dark;

Возрастное ограничение: 16+;

Год выхода: 1988;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 / 6.6.

Эльвира (Кассандра Петерсон) — сексуальная телеведущая второсортных передач — увольняется с работы и решает сделать собственное шоу в Лас-Вегасе. Для осуществления планов девушке не хватает 50 тысяч долларов, но вот удача: она становится наследницей особняка тетушки Морганы (ее тоже играет Кассандра Петерсон) в забытом богом городишке Фэллвелл, штат Массачуссетс. В придачу Эльвире достаются пудель и особая книга с рецептами. Местная молодежь от телеведущей в восторге, а вот консервативные взрослые настроены враждебно. Кроме того, объявляется ее дядя Винсент (Уильям Морган Шеппард) — могущественный колдун, который намерен завладеть книгой и захватить власть над миром. Эльвире предстоит не только навести порядок в старом доме, чтобы продать его и заработать на запуск шоу, но и спасти мир.

«Рука-убийца»

Оригинальное название: Idle Hands;

Возрастное ограничение: 18+;

Год выхода: 1999;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 / 6.2.

Черный комедийный ужастик об американских подростках эпохи MTV. Главный герой — старшеклассник Энтон (Девон Сава), ленивый любитель травки — ничем не интересуется и почти не покидает свою комнату. Однажды он обнаруживает своих родителей обезглавленными, позднее эта же участь постигает и его лучших друзей. Оказывается, в городе орудует страшный серийный убийца, и этот маньяк — в буквальном смысле правая рука Энтона, которая в последнее время стала уж слишком самостоятельной. В то же время объявляется верховная жрица друидов по имени Дэби (Вивика А. Фокс), она охотится за опасным духом, вселяющимся в конечности людей и совершающим страшные преступления. Интересно, что в фильме снималась та же рука, которая появлялась в «Семейке Аддамс» 1991 года, ее играет фокусник Кристофер Харт.

Страшные

Оригинальное название: The Blair Witch Project;

Возрастное ограничение: 18+;

Год выхода: 1999;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.5 / 6.5.

«Ведьма из Блэр» — малобюджетный фестивальный ужастик, который тем не менее стал классикой хоррора и одним из самых ярких представителей жанра «Найденной пленки», имитирующего съемку на ручные камеры. Сами герои при этом комментируют происходящее и, как правило, находятся за кадром. По сюжету трое студентов-кинематографистов отправляются в лес неподалеку от городка Беркитсвиль, штат Мэриленд, чтобы снять документальный фильм о местной легенде — ведьме из Блэр. При жизни она мучила детей, а затем стала охотиться на любого, кто забредет в ее владения. Подростки заблудились и пропали, а восстановить хронологию паранормальных явлений, таинственных и пугающих событий можно только по пленкам с их камер, найденным под фундаментом заброшенного дома в лесу.

«Донни Дарко»

Оригинальное название: Donnie Darko;

Возрастное ограничение: 18+;

Год выхода: 2001;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 / 8.0.

Фильм-обманка с лихо закрученным сюжетом, перемещениями во времени и иронией на реальность 2000-х. Донни Дарко (Джейк Джилленхол) — обычный американский подросток, живет в штате Виргиния с родителями и двумя сестрами. Однажды ночью парень выходит из дома по приказу человека в костюме кролика, который представляется Фрэнком (Джеймс Дювал). Кстати, человек-кролик — это реальная местная легенда: в большинстве случаев его описывают как мужчину, нападающего на соседей с топором. Проснувшись на поле для гольфа, Донни узнает, что в ту самую ночь прямо на его комнату упал двигатель от самолета. Фрэнк рассказывает школьнику, что близится конец света — он должен наступить ровно через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд, и упавший на дом Донни обломок только укрепляет подростка в вере странному мужчине. Чтобы предотвратить страшные события, школьник должен действовать по инструкции человека-кролика.

Оригинальное название: The Hunt;

Возрастное ограничение: 18+;

Год выхода: 2019;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 / 6.6.

По словам создателей, «Охота» — сатира на глубокий раскол между американскими демократами и республиканцами. По сюжету богачи устраивают охоту на «изгоев общества»: людей из традиционно консервативных штатов свозят в непонятное место, выдают им оружие, а затем участники охоты по одному их отстреливают. Одной из девушек удается спастись, и она решает отомстить организаторам. Ирония состоит в том, что настоящими людоедами оказываются как раз либералы — люди, открыто выступающие за прогрессивные ценности. А вот простые люди из «республиканских» штатов, любители огнестрельного оружия и отрицатели глобального потепления, наоборот, предстают жертвами и вызывают сочувствие.

«Волк одиночка»

Оригинальное название: Cry Wolf;

Возрастное ограничение: 16+;

Год выхода: 2005;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 / 5.8.

Незамысловатый слэшер для ностальгирующих по первым сезонам «Сверхъестественного» — одну из главных ролей в фильме исполнил малоизвестный на тот момент Джаред Падалеки. Студенты играют в психологическую ролевую игру «Волк одиночка»: по ее правилам одного из участников назначают «волком», а остальные должны его вычислить. Один из студентов, узнав, что неподалеку жестоко расправились с девушкой, придумывает розыгрыш на основе игры. Приятели рассылают по кампусу электронное письмо от лица якобы маньяка, облаченного в камуфляж и оранжевую лыжную маску. В послании студенты описывают приметы будущих жертв, желая проверить, смогут ли однокурсники вычислить их ложь. Однако назначенные «жертвы» действительно уходят из жизни.

Оригинальное название: Haunt;

Возрастное ограничение: 18+;

Год выхода: 2019;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.1 / 6.3.

Классический хоррор в декорациях Хеллоуинской ночи. Шестеро подростков отправляются в «Комнату страха» — знаменитый аттракцион на местной пригородной ярмарке, который обещает подарить друзьям веселые приключения. Однако на входе их почему-то заставляют сдать телефоны и подписать отказ от ответственности организаторов за любые риски. Вскоре подростки понимают, что за кажущимися безобидными аттракционами скрываются опасные ловушки, клоуны и другие существа в здании — вовсе не актеры, а самые жуткие монстры из потустороннего мира. Теперь друзьям предстоит сразиться с ними и найти выход из «Комнаты страха».

Семейные

Оригинальное название: Beetlejuice;

Возрастное ограничение: 12+;

Год выхода: 1988;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 / 7.5.

Черная комедия, которая принесла мировую славу Тиму Бертону и получила «Оскар» за лучший грим. Супруги Адам (Алек Болдуин) и Барбара (Джина Дэвис) Мейтленд очень любят свой красивый и большой загородный дом. Но вот проблема — они стали призраками и жилье им больше не принадлежит, а виллу пустили с молотка и теперь в ней обживается семейство Дитц (Вайнона Райдер, Джеффри Джонс, Кэтрин О’Хара). Новые домовладельцы хотят перестроить дом на свой вкус, превратив идиллическое гнездышко Мейтлдендов в ультрасовременный лофт. Самостоятельно прогнать Дитцев у пары не выходит, ведь живые не могут их ни слышать, ни видеть, да и выйти из дома привидения не способны — за порогом их ждет чистилище. В итоге Адам и Барбара решают нанять Битлджуса, эксцентричного и веселого призрака-биоэкзорциста, который должен помочь старым владельцам избавиться от новых.

Оригинальное название: The Nightmare Before Christmas;

Возрастное ограничение: 12+;

Год выхода: 1993;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 / 7.9.

Знаменитый готический кукольный мультфильм, одна из самых популярных работ Тима Бертона. Королевство Хеллоуин населено разнообразными монстрами, каждый год в канун Дня всех святых они устраивают грандиозное шоу и пугают людей. Но главному чудовищу — Джеку Скеллингтону — вся эта атмосфера ужаса порядком надоела: всякий раз Хеллоуин проходит как по нотам, никакого разнообразия. Однажды Джек набредает на поляну с дверьми в миры других праздников и попадает в Рождество. Его так покоряет атмосфера волшебства и счастья, что он решает устроить подобное торжество в родном королевстве.

Оригинальное название: Hocus Pocus;

Возрастное ограничение: 6+;

Год выхода: 1993;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 / 6.9.

В 1693 году трех сестер-ведьм Сандерсон — Винифред (Бетт Мидлер), Мэри (Кэти Нэджими) и Сару (Сара Джессика Паркер) — казнили за похищение детей. Легенда гласит, что если в канун дня Всех святых невинная девушка в ночь Хеллоуина зажжет черную свечу в их доме, то ведьмы вернутся к жизни и съедят всех детей в городе, чтобы стать вечно молодыми. Но в эту сказку уже почти никто не верит, да и из особняка сестер давно сделали музей. Вот и двое детей — Макс Деннисон (Омри Кац) и Дэни Деннисон (Тора Берч) — решают проверить легенду на практике. Внезапно она оказывается правдивой, и ведьмы оживают. Теперь у них есть время до рассвета, чтобы вернуть магическую книгу, за которую они когда-то продали души, наказать огромного черного кота, который пытался помешать детям расколдовать их, а заодно проучить Макса и Дэни и выпить силы у всех детей в округе. Но в новом мире к столькому нужно привыкнуть, да и магические пакости никто не отменял — в общем, колдуньи чуть не забывают о своем замысле.

«Хэллоуин Хьюби»

Оригинальное название: Hubie Halloween;

Возрастное ограничение: 13+ (PG-13);

Год выхода: 2020;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.5 / 5.3.

Черная хоррор-комедия с Адамом Сэндлером в главной роли, он же выступил продюсером и соавтором сценария. Хьюби Дюбуа (Адам Сэндлер) — наивный простак, который работает в гастрономе, очень любит свой город Салем и праздник Хеллоуин. При этом большая часть жителей Салема лишь насмехается над ним. Каждый год на Хеллоуин Хьюби присматривает за порядком в городе и добросовестно докладывает обо всех происшествиях полиции, правда сами стражи порядка уже не знают, как отделаться от его бесконечных рапортов. Но в этот раз в Салеме по-настоящему пропадают люди, и единственным свидетелем становится именно Хьюби.