Геворкян назвал вопросом жизни завершение работы над "Василием Теркиным"
Режиссер Карен Геворкян, работающий над первой полномасштабной экранизацией поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", назвал вопросом всей своей жизни успешное завершение съемочного процесса. Об этом он заявил ТАСС.
«Кроме "Василия Теркина" у меня в моей жизни нет ничего сегодня. Я должен эту картину завершить. Это вопрос жизни для меня. Я не преувеличиваю, это именно такой вопрос для меня. Моя семья потеряла двоих людей на войне. Так что здесь все по-другому: для меня это право на жизнь. Я не преувеличиваю: на сегодня это так. Я, конечно, думаю о чем-то дальше, но параллельно, одновременно. Сегодня у нас все посвящено "Василию Теркину", других тем нет», — отметил Геворкян.
Съемки "Василия Теркина" планируется завершить в 2025 году. Фильм расскажет о фронтовой жизни солдата, который проходит всю Великую Отечественную войну, не теряя смелости и веры в победу. Теркин является вымышленным персонажем и собирательным образом советского солдата, который впервые появился на странице газеты "На страже Родины" в 1940 году во время советско-финляндской войны.
Над образом Теркина трудилось несколько авторов, но наибольшую известность он приобрел после выхода отдельной книги Твардовского "Василий Теркин" в 1942 году с еще незавершенным произведением. Многие фразы из поэмы стали крылатыми, она неоднократно становилась основой для театральных постановок, а сам Твардовский в 1946 году за нее получил Сталинскую премию I степени. При этом полномасштабных экранизаций произведения пока не снимали.