Новое этно-фэнтези «Молот ведьм» стартует 2 ноября

Колокол затопленной колокольни по местной легенде зазвенит, когда на Русь придет беда - так начинается былина на новый лад "Молот ведьм". Премьера первых двух эпизодов состоится 2 ноября в онлайн-кинотеатрах START и Okko.

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Из секретного института в Калязине сбегает спавшая в нем долгое время Хозяйка стихий. Теперь она готова подчинить своей магии всю планету, а людей заколдовывать в русалок и леших. Будущее города зависит от трех друзей: программиста-инвалида Ильи Муромцева, красавчика-спортсмена Алеши Попова и водителя скорой Никиты Добрынина.

"Наука против магии", "русичи против нечисти" - основные тезисы сериала. "Это история о том, какой могла бы быть магия, если бы она дошла до наших дней, какими могли стать богатыри, если бы родились в наше время", - говорит режиссер сериала Евгений Бедарев.

Главные роли исполнили: Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Елизавета Юрьева, Руслан Джайбеков, Юлия Галкина, Андрей Карако, Павел Крайнов, певица Люся Чеботина и другие.

Над сценарием работал Олег Дивов - один из самых популярных и титулованных современных российских писателей-фантастов.

Ранее "РГ" сообщила, что фильм "Чужой: Ромул" получит продолжение. Кто займет режиссерское кресло, какие актеры вернутся к своим ролям и как будет развиваться сюжет фильма в новой части - читайте в материале.