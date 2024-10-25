В Румынии прошел показ российского фильма «‎Онегин»

Показ российского фильма "Онегин" - экранизации романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" - прошел в посольстве РФ в Румынии.

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Актовый зал посольства не смог вместить всех желающих посмотреть эту работу режиссера Сарика Андреасяна. Сотрудникам дипмиссии пришлось принести стулья из своих кабинетов, а заключительные кадры киноленты сопровождались бурными аплодисментами.

Выступая перед просмотром фильма, посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев подчеркнул, что в Румынии продолжают ценить и любить русскую культуру, несмотря на предпринимаемые в некоторых странах попытки "отменить" ее. Он пообещал, что посольство будет делать все возможное, чтобы знакомить румынскую общественность с классическими и современными произведениями русской литературы и искусства. Дипломат остановился на значении пушкинского произведения, отметив, что оно неоднократно переводилось и на румынский язык.

Среди зрителей были румынские граждане, соотечественники, представители дипломатических миссий стран СНГ и других дружественных государств, - всего более 250 человек. В фойе посольства была развернута выставка иллюстраций к пушкинским произведениям, а также экспозиция, посвященная жизни и творчеству одного из самых ярких русских художников второй половины XIX века Ильи Репина.