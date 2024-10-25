Объявлена программа «Большого фестиваля мультфильмов»

Крупнейший анимационный смотр в России "Большой фестиваль мультфильмов" (БФМ) пройдет офлайн с 25 октября по 5 ноября в Москве и онлайн по всей России с 8 по 17 ноября. В его программе представлены более 400 анимационных фильмов из 26 стран, сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "Союзмультфильма", которая выступает стратегическим партнером смотра.

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«Большой фестиваль мультфильмов, крупнейший анимационный смотр в России, в 2024 году снова пройдет в двух форматах: офлайн с 25 октября по 5 ноября в Москве и онлайн по всей России с 8 по 17 ноября. В программе фестиваля более 400 анимационных фильмов из 26 стран», — говорится в сообщении.

Анимационный смотр проходит при поддержке Минкультуры России.

«"Большой фестиваль мультфильмов" - мероприятие, любимое миллионами зрителей по всей стране. Предоставляя доступ к мировой коллекции актуального анимационного искусства широкому кругу зрителей, он выполняет ответственную роль культурного медиатора. Это очень важная просветительская миссия, которую организаторы смотра ежегодно реализуют на самом высоком уровне», — передает пресс-служба слова министра культуры России Ольги Любимовой.

Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева отметила, что за 18 лет существования фестиваля выросли целые поколения его зрителей и участников.

«БФМ также безусловно важен тем, что объединяет вокруг анимации множество самых разных людей из всех уголков нашей страны, а для некоторых своих зрителей становится моментом профессионального выбора. Это перекликается с миссией "Союзмультфильма", поэтому студия поддерживает его уже не первый год», — отметила Слащева.

В программе БФМ три конкурсные категории - короткометражные фильмы, полнометражные фильмы и национальный конкурс фильмов. В каждой из категорий картины оценит экспертное жюри. Кроме того, по итогам голосования, которое пройдет на сайте фестиваля, выберут обладателя приза зрительских симпатий. Проголосовать за понравившуюся картину смогут все желающие.

Показы пройдут в кинотеатрах "Каро 11 Октябрь", "Иллюзион", кинотеатре "Пионер", сети кинотеатров "Москино", Третьяковской галереи, "Филармонии-2", ДК Рассвет, Доме пионеров на Воробьевых горах и еще более чем на 50 площадках по всей Москве. Открытие фестиваля состоится 25 октября - в этот день в московском кинотеатре "Октябрь" зрители смогут увидеть анимационную работу "Шторм" китайского режиссера Яна Чжигана. Фильм обладает необычным визуальным стилем: выполненная в технике 2D и 3D картина стилизована под традиционное китайское рисование тушью, отметили в пресс-службе киностудии.