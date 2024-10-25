Когда должен выйти фильм «‎Василий Теркин»

Первая полномасштабная экранизация поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" планируется к выходу в прокат 1 апреля 2025 года. Об этом ТАСС сообщил режиссер картины Карен Геворкян.

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«‎Я не могу назвать дату выхода фильма вот по какой причине: эта картина делается уже дольше, чем длилась Великая Отечественная война. К сожалению, так получилось. Я очень надеюсь и очень хотел бы, чтобы картина "Василий Теркин" была бы в итоге завершена и готова к выходу на экран в конце марта 2025 года, идеально - 1 апреля. Чтобы с 1 апреля картина была на экране», — заявил режиссер.

По словам Геворкяна, согласно замыслу творческой группы, премьера фильма состоится в Советске (Калининградская область).

«‎Мы как-то так для себя решили ее двигать с запада на восток - то есть, начать показ картины в городе Советск Калининградской области. Это самая западная точка России. И двигаться в сторону Москвы. Чтобы в мае картина шла по Москве, Санкт-Петербургу и так далее. Это такая мечта и желание, но как получится - я не знаю, потому что картина идет с немалыми сложностями», — сказал он.

В настоящее время Геворкян работает над съемками эпизодов картины в Муроме. К работам привлекались военные инженеры - военнослужащие 28-й гвардейской понтонно-мостовой бригады, которая базируется в Муроме.

Фильм "Василий Теркин" расскажет о фронтовой жизни солдата, который проходит всю Великую Отечественную войну, не теряя смелости и веры в победу. Василий Теркин является вымышленным персонажем и собирательным образом советского солдата, который впервые появился на странице газеты "На страже Родины" в 1940 году во время советско-финляндской войны.

Над образом Теркина трудилось несколько авторов, но наибольшую известность он приобрел после выхода отдельной книги Твардовского "Василий Теркин" в 1942 году с еще незавершенным произведением. Многие фразы из поэмы стали крылатыми, она неоднократно становилась основой для театральных постановок, а сам Твардовский в 1946 году за нее получил Сталинскую премию I степени. При этом полномасштабных экранизаций произведения пока не снимали.