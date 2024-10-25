Карен Геворкян рассказал о бюджете картины «‎Василий Теркин»

Производственный бюджет первой полномасштабной экранизации поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" составляет порядка 540-560 млн рублей. Об этом ТАСС заявил режиссер картины Карен Геворкян.

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«‎Картина не дешевая, в ней задействована подлинная техника, никаких компьютерных имитаций здесь нет. Поэтому реальный бюджет картины "Василий Теркин" по сегодняшней оценке - это где-то 540-560 млн рублей. Но мы очень жестко идем и, думаю, что картина такого уровня могла бы быть гораздо большей стоимости, однако мы очень стараемся быть аккуратными», — сказал Геворкян.

Режиссер также отметил актуальность картины. "Думаю, что картина о корневом русском, советском человеке, а Василий Теркин и есть такой человек, актуальна во все времена. Эта поэма была актуальна в годы Великой Отечественной войны, была она актуальной и после войны. Я думаю, что сегодня она не только не потеряла свою актуальность, но и приобрела дополнительную актуальность в наших новых условиях, когда мы фактически сталкиваемся со всем тем же самым в худшем варианте", - подчеркнул Геворкян.

По его словам, генерация людей образца главного героя поэмы "Василий Теркин" - это люди, которые в настоящее время являются участниками специальной военной операции.

«‎Я считаю, что в сегодняшней России есть Василии Теркины, они обязаны быть. Может быть, их меньше. Может быть, им в каком-то смысле труднее быть Теркиными, нежели если бы они жили в другом обществе. Теркин - это крестьянин, это такой корневой человек, стоящий на земле. К сожалению, у нас эта часть населения куда-то растворилась, и это очень опасно, потому что на земле должен быть человек, ее человек. Но мы стали больше горожанами. В этом смысле, может быть, мы утрачиваем эту генерацию людей, понимаете? Но она есть. Она есть, она сегодня воюет, она сегодня защищает страну», — сказал Геворкян.

Геворкян работает над съемками эпизодов картины в Муроме. К работам привлекались военные инженеры.

О фильме "Василий Теркин"

Фильм "Василий Теркин" расскажет о фронтовой жизни солдата, который проходит всю Великую Отечественную войну, не теряя смелости и веры в победу. Василий Теркин является вымышленным персонажем и собирательным образом советского солдата, который впервые появился на странице газеты "На страже Родины" в 1940 году во время советско-финляндской войны.

Над образом Теркина трудились несколько авторов, но наибольшую известность он приобрел после выхода отдельной книги Твардовского "Василий Теркин" в 1942 году с еще не завершенным произведением. Многие фразы из поэмы стали крылатыми, она неоднократно становилась основой для театральных постановок, а сам Твардовский в 1946 году за нее получил Сталинскую премию I степени. При этом полномасштабных экранизаций произведения пока не снимали.