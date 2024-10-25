Как проходил подбор актеров в фильм «‎Василий Теркин»

Медийные лица и узнаваемые актеры сознательно не привлекались к съемкам в первой полномасштабной экранизации поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин". Об этом ТАСС заявил режиссер картины Карен Геворкян.

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«‎Я не понимаю термина "медийные лица" и вообще избегаю англосаксонской терминологии. Считаю, что в России надо употреблять свои понятия, свои представления. Скажу, что я абсолютно сознательно не привлекал к проекту "Василий Теркин" узнаваемых артистов. Потому что человек на войне - это другой человек. У него другое состояние. И когда я вижу хлопочущих лицом артистов, изображающих войну, мне становится грустно. Потому что на любой войне человек каменеет», — сказал режиссер.

По словам Геворкяна, он носит при себе фотографию времен Великой Отечественной войны, которую считает эталоном образа человека на войне.

«Я это пережил сам, это раз. Во-вторых, в войне человек всегда смотрит внутрь себя. Он же ходит рядом со смертью. Это другое психофизическое состояние. Можно из него выходить, можно из него изображать что-то другое. Но это состояние, которое дает другую энергию, ощущение человека. У меня есть некая фотография еще времен Великой Отечественной войны, которая является для меня эталоном человека на войне, она всегда со мной. Это такой камертон этой картины», — заявил Геворкян.

Режиссер подчеркнул, что, отказавшись от задействования узнаваемых лиц, творческая группа не совершила ничего принципиально нового.

«Это не значит, что мы делаем абсолютно не исследованное, неизвестное и так далее. Целый итальянский кинематограф был построен на непрофессионалах. Тот же Марчелло Мастроянни - человек с улицы. <…> У нас Теркин - не артист, он никогда до этого не стоял перед камерой. Но зато он - смолянин, зато он играет на гармони, зато он очень интересная личность, яркий человек», — отметил режиссер.

О фильме

Фильм "Василий Теркин" расскажет о фронтовой жизни солдата, который проходит всю Великую Отечественную войну, не теряя смелости и веры в победу. Теркин является вымышленным персонажем и собирательным образом советского солдата, который впервые появился на странице газеты "На страже Родины" в 1940 году во время советско-финляндской войны.

Над образом Теркина трудилось несколько авторов, но наибольшую известность он приобрел после выхода отдельной книги Твардовского "Василий Теркин" в 1942 году с еще незавершенным произведением. Многие фразы из поэмы стали крылатыми, она неоднократно становилась основой для театральных постановок, а сам Твардовский в 1946 году за нее получил Сталинскую премию I степени. При этом полномасштабных экранизаций произведения пока не снимали.