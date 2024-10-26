Шесть фильмов по мотивам «Преступления и наказания»

Первая из известных киноадаптаций "Преступления и наказания" появилась еще в 1909 году — ее осуществил режиссер Василий Гончаров, но, к сожалению, эта работа не сохранилась. За последний век роман Федора Достоевского получал воплощения на экране десятки раз, за него брались не только наши кинематографисты, но и зарубежные — из Франции, Великобритании, США, Финляндии, Польши, Японии и других стран. Одни старались четко следовать тексту, другие меняли место и время действия, третьи лишь вдохновлялись образами и идеями. Мы собрали наиболее популярные фильмы и сериалы по мотивам "Преступления и наказания" и попросили историка кино Станислава Лугового прокомментировать некоторые из них.

© кадр из сериала «Преступление и наказание»

"История юноши Родиона Раскольникова, наделенного "прекрасными темными глазами", но неспособного совладать ни с собственной "идейкой", ни с топором, оказалась наиболее часто воплощаемой еще с эпохи немого кинематографа, — говорит Станислав Луговой. — И дело даже не в том, что почти детективный сюжет оказался идеальным сплавом философских сентенций и саспенса. Просто Годар как-то сказал: "Кино — это правда со скоростью 24 кадра в секунду", а Федор Михайлович охарактеризовал себя как "реалиста в высшем смысле". Значит, где-то эти параллельные, стремящиеся к истине прямые все-таки пересекаются. Только и всего".

"Преступление и наказание" (2024)

Герои Достоевского в Петербурге XXI века

Один из наиболее ожидаемых за последние годы сериалов: о том, что Владимир Мирзоев ("Топи", "Внутри убийцы") экранизирует роман Достоевского, стало известно еще в начале 2022-го. Интерес подогревали кадры со съемок и новости о звездном касте — в сериале снимаются Иван Янковский, Владимир Мишуков, Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Виктория Толстоганова и другие популярные актеры, а также то, что режиссер, интерпретировав действие, перенес его в Санкт-Петербург наших дней.

Завязка осталась прежней: студента Родиона Раскольникова (Иван Янковский) одолевают бедность, размышления о несправедливости, а главное — навязчивая идея, что некоторым людям позволено больше, чем остальным. Чтобы проверить свою теорию и разобраться, кто он, "тварь дрожащая" или "право имеющий", Раскольников убивает старуху: не процентщицу, как в книге, а микрокредиторшу. За дело берется следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков), который хочет вывести Родиона на чистосердечное признание. В то время как помочь Раскольникову и спасти его душу пытается Соня Мармеладова (Алена Михайлова). Из трейлера становится понятно, что в сериале Мирзоева у главного героя появилось альтер-эго — Тень (Борис Хвошнянский).

"Преступление и наказание" (1956)

"Достоевщина" по-французски

Автор французской версии "Преступления и наказания" — режиссер русского происхождения Жорж Лампен: до 20 лет он жил в России, а в 1921 году приехал с труппой театра-кабаре "Летучая мышь" в Париж и остался. В столице Франции Лампен начал карьеру в кино как ассистент и продюсер, его режиссерским дебютом была экранизация романа "Идиот" в 1946 году. И если первая работа по Достоевскому получилась довольно линейной и близкой к первоисточнику, то в "Преступлении и наказании" Лампен дал волю фантазии.

Режиссер перенес действие во Францию конца 1940-х годов, поэтому все герои — французы: Родион Раскольников стал Рене Брюнелем, Соня Мармеладова — Лили Марселин, Порфирий Петрович — комиссаром Галле. Образы всех героев приближены к тому, как были описаны в книге, но вот в антикваре Антуане Монестье, женихе сестры Раскольникова, угадываются черты сразу двух персонажей — не только Лужина, но и Свидригайлова. В целом сюжетную канву, созданную Достоевским, Лампен сохранил, при этом фильм длится менее двух часов и по форме напоминает скорее криминальный детектив. Одна из центральных фигур — следователь Галле, которого играет легенда французского кинематографа Жан Габен. В роли Раскольникова-Брюнеля — звезда "Анжелики, маркизы ангелов" Робер Оссейн, а Соню-Лили играет Марина Влади.

"Преступление и наказание" (1969)

Советская классика

Двухсерийный черно-белый фильм Льва Кулиджанова — классическая и, пожалуй, самая известная экранизация "Преступления и наказания". Режиссер следовал тексту, насколько это было возможно в советское время. В отличие от многих других киноверсий здесь не только проиллюстрированы события книги, но и сохранен психологизм, заложенный в монологи Раскольникова.

"Лев Кулиджанов снимал свое "Преступление и наказание", когда шестидесятническая эйфория уже порядком выдохлась и перешла в стадию реакции. Наступало время экранных героев, оказавшихся в экзистенциальном тупике, утративших нравственные ориентиры и остро нуждавшихся в исповеди", — говорит Станислав Луговой.

По мнению историка кино, режиссер смог сотворить невозможное — снять в советских условиях подлинно религиозный фильм.

"Да, в кадре напрочь отсутствует ключевое для Достоевского чтение Соней и Родионом Евангелия, нет никакого библейского текста о воскрешении Лазаря, но тема раскаяния и искупления дается в картине достаточно явственно. Уставший Порфирий Петрович в исполнении Иннокентия Смоктуновского заслуживает отдельного упоминания", — говорит Луговой.

Также в картине играют Георгий Тараторкин, Татьяна Бедова, Владимир Басов, Ефим Копелян, Евгений Лебедев и другие.

"Тихие страницы" (1994)

Погружение между строк

Неспешный и немногословный фильм Александра Сокурова экранизацией "Преступления и наказания" не назовешь, скорее это художественное высказывание, вдохновленное романом. События из книги выбраны фрагментарно, некоторые диалоги переданы обрывочно, а в фокусе — эмоциональное состояние главных героев, Раскольникова и Сони. На первый же план выходит образ города, который доводит до безумия: промозглый, сумрачный, покрытый дымкой и подтопленный водой Петербург, несколько нереальный, будто из снов при температуре.

"Литература входит в экранное пространство не столько сюжетной линией, сколько образностью и соответствием художественному миру автора. В этом смысле "Тихие страницы" Александра Сокурова, снабженные робким подзаголовком "По мотивам русской прозы XIX века", несмотря на всю свою гиперусловность, являются конгениальной адаптацией творчества Достоевского", — считает Станислав Луговой.

"Это болезненные, невнятные бормотания и телодвижения мертвецов, насельников мертвого города, как в рассказе "Бобок". Бесплотные тени, блуждающие по мутному пространству, то почти комично предаются массовому суициду, то пускаются в длинные, невнятные рассуждения, в которых обрывками узнаются строки из "Преступления и наказания". Сюжета романа в экранизации практически не осталось, но тех режиссеров, которым удалось почувствовать и перенести на экран апокалиптику Достоевского, можно пересчитать по пальцам. Александр Сокуров — один из них".

"Преступление и наказание" (2002)

Русская классика с британским акцентом

Принято считать, что иностранцам не понять русскую душу, но Джулиан Джаррольд ("Джейн Остин", "Корона", "Великое ограбление поезда") все же попытался это сделать. Съемки двухсерийного фильма английский режиссер проводил в Санкт-Петербурге, и город, изображенный им, предстал едва ли не более мрачным, неуютным и пугающим, нежели описывал Достоевский.

Несмотря на то что картина создавалась для телевидения, сделана она качественно и с размахом, а в том, как воссозданы декорации и поставлены массовые сцены, чувствуется уважение к деталям — минимум "клюквы", хотя без балалайки на ярмарке все же не обошлось. Нагнетает обстановку Джаррольд с помощью дрожащей и субъективной камеры, а также крупных планов, на которых герои выглядят предельно честно. Несмотря на то что режиссер следовал тексту и сделал вполне классическую экранизацию, суть романа немного ускользает: рефлексия и евангельские мотивы сведены к минимуму, поступкам героев находится рациональное объяснение, а в центре внимания — линия с расследованием. Родиона Раскольникова играет Джон Симм, известный по ролям в проектах "Жизнь на Марсе" и "Доктор Кто".

"Преступление и наказание" (2007)

Дословный перевод с неожиданным финалом

Наиболее подробную и длительную из всех экранизаций снял Дмитрий Светозаров: она состоит из восьми серий. Премьера прошла в 2007-м — это было время, когда активно осваивался формат ЕГЭ, к тому году его сдавали уже почти во всех регионах России. "Сериал Дмитрия Светозарова оказался плотью от плоти той самой эпохи, — считает Станислав Луговой. — Приобщение народных масс и подрастающего поколения к русской литературе осуществлялось посредством телевизионных экранизаций, выполненных с разной степенью удачи. Предполагалось, что зрители обратятся к первоисточнику, чтобы лучше прочувствовать заложенные автором идеи". Внимание к картине привлекали и популярные актеры: у Светозарова центральных персонажей сыграли Владимир Кошевой, Андрей Панин, Елена Яковлева, Юрий Кузнецов, Александр Балуев, а также Полина Филоненко, Катерина Васильева и Сергей Перегудов.

Сценарий крайне близок к первоисточнику: сериальные диалоги героев почти дословно вторят книжным. Однако Светозаров немного изменил финал, отступив от эпилога.