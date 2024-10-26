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Раскольников во Франции и во сне. Шесть фильмов по мотивам "Преступления и наказания"

Первая из известных киноадаптаций "Преступления и наказания" появилась еще в 1909 году — ее осуществил режиссер Василий Гончаров, но, к сожалению, эта работа не сохранилась. За последний век роман Федора Достоевского получал воплощения на экране десятки раз, за него брались не только наши кинематографисты, но и зарубежные — из Франции, Великобритании, США, Финляндии, Польши, Японии и других стран. Одни старались четко следовать тексту, другие меняли место и время действия, третьи лишь вдохновлялись образами и идеями. Мы собрали наиболее популярные фильмы и сериалы по мотивам "Преступления и наказания" и попросили историка кино Станислава Лугового прокомментировать некоторые из них. 

Шесть фильмов по мотивам «Преступления и наказания»
© кадр из сериала «Преступление и наказание»
"История юноши Родиона Раскольникова, наделенного "прекрасными темными глазами", но неспособного совладать ни с собственной "идейкой", ни с топором, оказалась наиболее часто воплощаемой еще с эпохи немого кинематографа, — говорит Станислав Луговой. — И дело даже не в том, что почти детективный сюжет оказался идеальным сплавом философских сентенций и саспенса. Просто Годар как-то сказал: "Кино — это правда со скоростью 24 кадра в секунду", а Федор Михайлович охарактеризовал себя как "реалиста в высшем смысле". Значит, где-то эти параллельные, стремящиеся к истине прямые все-таки пересекаются. Только и всего".

"Преступление и наказание" (2024) 

Герои Достоевского в Петербурге XXI века

Один из наиболее ожидаемых за последние годы сериалов: о том, что Владимир Мирзоев ("Топи", "Внутри убийцы") экранизирует роман Достоевского, стало известно еще в начале 2022-го. Интерес подогревали кадры со съемок и новости о звездном касте — в сериале снимаются Иван Янковский, Владимир Мишуков, Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Виктория Толстоганова и другие популярные актеры, а также то, что режиссер, интерпретировав действие, перенес его в Санкт-Петербург наших дней.

Завязка осталась прежней: студента Родиона Раскольникова (Иван Янковский) одолевают бедность, размышления о несправедливости, а главное — навязчивая идея, что некоторым людям позволено больше, чем остальным. Чтобы проверить свою теорию и разобраться, кто он, "тварь дрожащая" или "право имеющий", Раскольников убивает старуху: не процентщицу, как в книге, а микрокредиторшу. За дело берется следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков), который хочет вывести Родиона на чистосердечное признание. В то время как помочь Раскольникову и спасти его душу пытается Соня Мармеладова (Алена Михайлова). Из трейлера становится понятно, что в сериале Мирзоева у главного героя появилось альтер-эго — Тень (Борис Хвошнянский).

"Преступление и наказание" (1956)

"Достоевщина" по-французски

Автор французской версии "Преступления и наказания" — режиссер русского происхождения Жорж Лампен: до 20 лет он жил в России, а в 1921 году приехал с труппой театра-кабаре "Летучая мышь" в Париж и остался. В столице Франции Лампен начал карьеру в кино как ассистент и продюсер, его режиссерским дебютом была экранизация романа "Идиот" в 1946 году. И если первая работа по Достоевскому получилась довольно линейной и близкой к первоисточнику, то в "Преступлении и наказании" Лампен дал волю фантазии. 

Режиссер перенес действие во Францию конца 1940-х годов, поэтому все герои — французы: Родион Раскольников стал Рене Брюнелем, Соня Мармеладова — Лили Марселин, Порфирий Петрович — комиссаром Галле. Образы всех героев приближены к тому, как были описаны в книге, но вот в антикваре Антуане Монестье, женихе сестры Раскольникова, угадываются черты сразу двух персонажей — не только Лужина, но и Свидригайлова. В целом сюжетную канву, созданную Достоевским, Лампен сохранил, при этом фильм длится менее двух часов и по форме напоминает скорее криминальный детектив. Одна из центральных фигур — следователь Галле, которого играет легенда французского кинематографа Жан Габен. В роли Раскольникова-Брюнеля — звезда "Анжелики, маркизы ангелов" Робер Оссейн, а Соню-Лили играет Марина Влади.

"Преступление и наказание" (1969)

Советская классика

Двухсерийный черно-белый фильм Льва Кулиджанова — классическая и, пожалуй, самая известная экранизация "Преступления и наказания". Режиссер следовал тексту, насколько это было возможно в советское время. В отличие от многих других киноверсий здесь не только проиллюстрированы события книги, но и сохранен психологизм, заложенный в монологи Раскольникова.

"Лев Кулиджанов снимал свое "Преступление и наказание", когда шестидесятническая эйфория уже порядком выдохлась и перешла в стадию реакции. Наступало время экранных героев, оказавшихся в экзистенциальном тупике, утративших нравственные ориентиры и остро нуждавшихся в исповеди", — говорит Станислав Луговой.

По мнению историка кино, режиссер смог сотворить невозможное — снять в советских условиях подлинно религиозный фильм.

"Да, в кадре напрочь отсутствует ключевое для Достоевского чтение Соней и Родионом Евангелия, нет никакого библейского текста о воскрешении Лазаря, но тема раскаяния и искупления дается в картине достаточно явственно. Уставший Порфирий Петрович в исполнении Иннокентия Смоктуновского заслуживает отдельного упоминания", — говорит Луговой.

Также в картине играют Георгий Тараторкин, Татьяна Бедова, Владимир Басов, Ефим Копелян, Евгений Лебедев и другие.

"Тихие страницы" (1994)

Погружение между строк

Неспешный и немногословный фильм Александра Сокурова экранизацией "Преступления и наказания" не назовешь, скорее это художественное высказывание, вдохновленное романом. События из книги выбраны фрагментарно, некоторые диалоги переданы обрывочно, а в фокусе — эмоциональное состояние главных героев, Раскольникова и Сони. На первый же план выходит образ города, который доводит до безумия: промозглый, сумрачный, покрытый дымкой и подтопленный водой Петербург, несколько нереальный, будто из снов при температуре. 

"Литература входит в экранное пространство не столько сюжетной линией, сколько образностью и соответствием художественному миру автора. В этом смысле "Тихие страницы" Александра Сокурова, снабженные робким подзаголовком "По мотивам русской прозы XIX века", несмотря на всю свою гиперусловность, являются конгениальной адаптацией творчества Достоевского", — считает Станислав Луговой.
"Это болезненные, невнятные бормотания и телодвижения мертвецов, насельников мертвого города, как в рассказе "Бобок". Бесплотные тени, блуждающие по мутному пространству, то почти комично предаются массовому суициду, то пускаются в длинные, невнятные рассуждения, в которых обрывками узнаются строки из "Преступления и наказания". Сюжета романа в экранизации практически не осталось, но тех режиссеров, которым удалось почувствовать и перенести на экран апокалиптику Достоевского, можно пересчитать по пальцам. Александр Сокуров — один из них".

"Преступление и наказание" (2002)

Русская классика с британским акцентом

Принято считать, что иностранцам не понять русскую душу, но Джулиан Джаррольд ("Джейн Остин", "Корона", "Великое ограбление поезда") все же попытался это сделать. Съемки двухсерийного фильма английский режиссер проводил в Санкт-Петербурге, и город, изображенный им, предстал едва ли не более мрачным, неуютным и пугающим, нежели описывал Достоевский.

Несмотря на то что картина создавалась для телевидения, сделана она качественно и с размахом, а в том, как воссозданы декорации и поставлены массовые сцены, чувствуется уважение к деталям — минимум "клюквы", хотя без балалайки на ярмарке все же не обошлось. Нагнетает обстановку Джаррольд с помощью дрожащей и субъективной камеры, а также крупных планов, на которых герои выглядят предельно честно. Несмотря на то что режиссер следовал тексту и сделал вполне классическую экранизацию, суть романа немного ускользает: рефлексия и евангельские мотивы сведены к минимуму, поступкам героев находится рациональное объяснение, а в центре внимания — линия с расследованием. Родиона Раскольникова играет Джон Симм, известный по ролям в проектах "Жизнь на Марсе" и "Доктор Кто".

"Преступление и наказание" (2007)

Дословный перевод с неожиданным финалом

Наиболее подробную и длительную из всех экранизаций снял Дмитрий Светозаров: она состоит из восьми серий. Премьера прошла в 2007-м — это было время, когда активно осваивался формат ЕГЭ, к тому году его сдавали уже почти во всех регионах России. "Сериал Дмитрия Светозарова оказался плотью от плоти той самой эпохи, — считает Станислав Луговой. — Приобщение народных масс и подрастающего поколения к русской литературе осуществлялось посредством телевизионных экранизаций, выполненных с разной степенью удачи. Предполагалось, что зрители обратятся к первоисточнику, чтобы лучше прочувствовать заложенные автором идеи". Внимание к картине привлекали и популярные актеры: у Светозарова центральных персонажей сыграли Владимир Кошевой, Андрей Панин, Елена Яковлева, Юрий Кузнецов, Александр Балуев, а также Полина Филоненко, Катерина Васильева и Сергей Перегудов.

Сценарий крайне близок к первоисточнику: сериальные диалоги героев почти дословно вторят книжным. Однако Светозаров немного изменил финал, отступив от эпилога.

"Благородное начинание обернулось не вполне живым экранным повествованием, лишенным к тому же главной авторской мысли — раскаяния Родиона Раскольникова, по-прежнему чувствовавшего себя правым и исключительным. Раскольников Светозарова был Раскольниковым, прошедшим сквозь исторический катаклизм XX века, неспособным к чудотворному покаянию. И именно в этом нет писательских контрастов и Достоевского", — заключил Станислав Луговой.
Фильмы и сериалы
Великое ограбление поезда
Анжелика, маркиза ангелов
Жорж Лампен
Джон Симм
Тихон Жизневский
Татьяна Бедова
Полина Филоненко
Борис Хвошнянский
Робер Оссейн
Ефим Копелян
Владимир Кошевой
Владимир Басов
Владимир Мишуков
Георгий Тараторкин
Лев Кулиджанов
Родион Раскольников
Василий Гончаров
Никита Тарасов
Сергей Перегудов
Жан Габен
Катерина Васильева
Владимир Мирзоев
Дмитрий Светозаров
Виктория Толстоганова
Иннокентий Смоктуновский
Марина Влади
Федор Достоевский
Юрий Кузнецов
Иван Янковский
Евгений Лебедев
Александр Балуев
Юлия Снигирь
Елена Яковлева
Александр Сокуров
Андрей Панин
Любовь Аксенова