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Стивен Найт больше не сценарист «Звёздных войн» про Рэй Скайуокер — СМИ

По данным источников Puck News, у будущей части «Звёздных войн» про Рэй Скайуокер начинаются проблемы. Проект якобы покинул Стивен Найт, создатель «Острых козырьков», который должен был написать сценарий ленты.

Стивен Найт больше не сценарист «Звездных войн» про Рэй Скайуокер
© Чемпионат.com

Найт заменил Дэймона Линделофа и Джастина Бритт-Гибсона, которые сначала тоже писали сценарий ленты, а потом перестали работать над картиной. В данный момент Disney и Lucasfilm ищут нового сценариста, чтобы не тормозить написание сюжета.

По слухам, фильм планировался к премьере в декабре 2026 года, но из-за таких проблем премьера вряд ли состоится в указанный срок.

Напомним, режиссёром ленты всё ещё числится Шармин Обаид-Чина, а к главной роли должна вернуться Дейзи Ридли.

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Дейзи Ридли
Walt Disney