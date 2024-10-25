Стивен Найт больше не сценарист «Звездных войн» про Рэй Скайуокер

По данным источников Puck News, у будущей части «Звёздных войн» про Рэй Скайуокер начинаются проблемы. Проект якобы покинул Стивен Найт, создатель «Острых козырьков», который должен был написать сценарий ленты.

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Найт заменил Дэймона Линделофа и Джастина Бритт-Гибсона, которые сначала тоже писали сценарий ленты, а потом перестали работать над картиной. В данный момент Disney и Lucasfilm ищут нового сценариста, чтобы не тормозить написание сюжета.

По слухам, фильм планировался к премьере в декабре 2026 года, но из-за таких проблем премьера вряд ли состоится в указанный срок.

Напомним, режиссёром ленты всё ещё числится Шармин Обаид-Чина, а к главной роли должна вернуться Дейзи Ридли.