На Сахалине прошел конкурс сценариев к фильмам о Дальнем Востоке

Первый в России конкурс сценариев к фильмам о Дальнем Востоке проекта «Дальневосточное кино» прошёл на Сахалине

Кинематографическая инициатива выросла из Всероссийской литературной «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева — её организаторы посчитали, что тексты, присланные на творческое состязание достойны экранизации и решили дать писателям возможность стать сценаристами. На первом этапе кинопроекта было отобрано 150 работ, до питчинга — устной презентации заявок — добрались 27 лучших. По итогам состязания шанс на трансформацию в кино получили четыре произведения.

Вячеслав Коновалов — идейный вдохновитель проекта «Дальневосточное кино» и куратор Премии им. В.К. Арсеньева считает парадоксальной ситуацию, когда продюсеры и режиссеры постоянно жалуются на дефицит оригинальных сюжетов, вынужденно снимают ремейки, выжимая досуха все удачные идеи прошлых лет, но никому не приходит в голову, что можно обратиться к авторам, которые прошли отсев литературных премий и научить их делать сценарную заявку, а затем представить ее индустрии кино. При этом, по его мнению, сюжеты фильмов, в которых фигурирует Дальний Восток как территория, оригинальностью не блещут.

— Что ни фильм, то либо о бандитах, либо о контрабандистах, либо о проститутках или все вместе и сразу. Это печально, ведь есть отличная литература об этой потрясающей земле — Дальний Восток, это я вам как инициатор и куратор премии «Дальний Восток» им. В. Арсеньева говорю. Я уже семь лет читаю примерно по сто текстов о Дальнем Востоке каждый год, по трем номинациям – длинная, короткая проза и проза для детей. И, поверьте, сюжетов много, они интересные и они не «чернушные», от которых все уже давно устали.

Вот и возникла идея поделиться этими сюжетами с киношниками, а заявки сделать руками самих авторов. В этом мне помог, обучив и подготовив авторов, сценарист, продюсер, педагог Олег Богатов. Поддержал эту идею Президентский фонд культурных инициатив, за что ему поклон до земли.

В результате во время международного фестиваля «Российская креативная неделя - Дальний Восток 2024» состоялся семичасовой питчинг сценарных проектов. В жюри помимо самого инициатора кинопроекта Вячеслава Коновалова, сценарист и режиссер Алексей Колмогоров, продюсер, актер, сценарист Вадим Быркин, писатель-фантаст, сценарист, продюсер Сергей Лукьяненко, прозаик, кинодраматург, журналист, предприниматель Андрей Рубанов, писатель, драматург, сценарист Олег Шишкин и другие.

Открывала состязание Александра Агафонова — автор серии из семи книг, в которых собраны малоизвестные повествования коренных жителей Севера, Дальнего Востока и Арктики. В истории аборигенов этих мест Александра вплетает авторские сказки, со своими — современными сюжетами, которые близки сегодняшним подросткам.

— Приглашение на питчинг стало для меня приятным удивлением и вызовом, это отличный шанс рассказать о своих книгах новой аудитории, тем более таким людям, как продюсеры – это меня очень воодушевило, — рассказывает Александра. — Хотя я считаю, мои сказки сложны для экранизации: там есть сквозная история, в которую внедрены народные сказки — это сложно показать. Для питчинга я выбрала «Сказочный Сахалин», её сравнительно несложно было переработать в кинозаявку. Это жизненная история о современном избалованном подростке, который отправляется с родителями отдыхать на Сахалин и не понимает, что там делать. Подросток оказывается на суде, где судьей является огромный кит, а обвинителями против него выступают духи Сахалина, которые обвиняют в его лице все человечество в неуважении к традициям и природе. В моём случае кинопроизводство будет очень дорогим — я вижу экранизацию в стиле «Ночь в музее», а это предполагает большое количество спецэффектов. — Выбирать было сложно, — признался член жюри проекта «Дальневосточное кино» популярный российский писатель Сергей Лукьяненко. — Было много интересных задумок, которые можно довести до очень любопытных фильмов. Наша страна очень большая и очень разная. Каждый регион вносит свою часть в общий культурный процесс. Замечательно, что дальневосточная киноиндустрия развивается. В такой большой стране как наша, важно иметь несколько центров кинопроизводства, которые будут отражать и местную специфику.

Победителями проекта стали приморский автор Татьяна Таран с романом «Дорога на Горностай», Елена Чубенко, написавшая драму «Держи меня, брат, держи!» (Забайкалье) и Денис Чернов с приключенческой книгой «По снегу вверх» (Сахалин). Спецприз достался сценарной работе бурятского автора Константина Сонголова «Если бы карма…».

Бухта Горностай в Приморском крае. Дорога к ней в 90-е годы считалась гиблым местом, так как туда свозили жертв криминальных разборок. Герой повествования избежал этой участи. Это также история о бурной любви и драматичных блужданиях между ценностями истинными и ложными в странную, циничную и растерянную эпоху до и после развала СССР. Что особенно ценно, действие в ней происходит на далеких восточных берегах: во Владивостоке, на Камчатке, в Японии.

«Для дальневосточников эта книга может стать ностальгическим путешествием в годы своей юности. Проблема главного героя – попытка перенести мир бизнеса в мир человеческих отношений. Я пыталась понять, как происходило накопление капитала в период перехода от социализма к капитализму у простой советской семьи», – рассказывает одна из победителей проект «Дальневосточное кино» Татьяна Таран.

«По снегу вверх»: разочаровавшись в профессии школьного учителя, Митя Зыков решает попробовать себя в журналистике. Он попадает в команду пиарщиков, выбирающих губернатора Сахалинской области. Политические игры, человеческие характеры и судьбы, снежная сахалинская пурга закручиваются в увлекательный водоворот событий. Главный герой находит свое призвание и оказывается перед сложным выбором между сиюминутным материальным успехом и долгим тернистым путем вверх по снегу.

«Очень рад, что смог стать победителем! Я с детства мечтал сниматься в фильмах, писать киносценарии, но не знал, как вообще “войти”в эту среду, где находится “дверь”. В процессе подготовки к питчингу мне объяснили, как и что для этого необходимо. Теперь я знаю, что делать! Уверен, у меня все получится», – поделился победитель проекта Денис Чернов.

Вячеслав Коновалов рассказал, какие именно жанры кино уготованы победителям проекта, и когда стоит ждать результата.

– До готовых фильмов еще далеко, не будем забывать, что производство кино – процесс многолетний, не забегаем глубоко в будущее, работаем и держим пальцы крестиком. Что до жанров, то это два сериала и один полный метр. Текст Елены Чубенко, история разделенной войной забайкальской семьи, заявлен как полный метр, а заявка Татьяны Таран о становлении бизнеса в Приморье и выборе, который должен делать герой повествования, вполне может быть как сериалом, так и полным метром. Заявка Дениса Чернова – серия рассказов о смешных и трагичных приключениях начинающего журналиста – очень жизненных и трогательных – однозначно тянет на сериал.

Что касается спецприза проекта, которого удостоился Константин Сонголова со своей сценарной работой «Если бы карма…», то писательница, драматург, сценаристка, театровед, член жюри проекта Ольга Погодина-Кузмина готова взять его в свою команду и создать фильм в локациях Иволгинского дацана. Это сборник юмористических рассказов, затрагивающих разные аспекты жизни. При написании произведений автор опирался на старинные буддийские притчи, тексты которых адаптированы к сегодняшним реалиям.