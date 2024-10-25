Премьера фильма о студенческих отрядах состоится в кинотеатре "Октябрь"

Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Российским обществом "Знание" готовят премьеру документального фильма "Путь к изменениям", премьера состоится 23 ноября в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления РСО Михаил Киселев.

В съемках приняли участие зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, певец Евгений Трофимов.

"Документальный фильм "Путь к изменениям" переплетает истории современных с личными историями известных общественно-политических деятелей. Для нас особенно ценно, что премьера фильма, благодаря сотрудничеству с "Газпром-медиа холдингом", состоится 23 ноября на знаменитой площадке в кинотеатре "Октябрь", - сказал Киселев журналистам.

Фильм "Путь к изменению" рассказывает не только о современных отрядах, но и о большой истории движения в целом, начиная с 1959 года. Участники съемок поделятся своими историями о работе в студенческих отрядах, а также расскажут, как современное движение РСО способствует развитию экономики страны и воспитанию молодежи. В сюжете фильма рассказывается о четырех героях, которые прошли через современные студенческие отряды. Студенты поделятся своими переживаниями, достижениями и рассказами о том, как РСО повлияли на их жизнь. Съемки проходили в Республике Беларусь и трех регионах России: Новосибирской области, Республике Алтай и Алтайском крае.

"Сегодня в нашей стране у молодежи огромное количество возможностей для развития и самореализации. Зачастую перед ребятами стоит крайне тяжелый выбор - чему посвятить свою жизнь, какую профессию освоить. Вместе с коллегами из РСО мы сняли фильм, который ответит молодым людям на эти и множество других вопросов, вдохновит на большие дела", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

После официального премьерного показа документальный фильм РСО и "Знания" будет размещен на цифровых площадках более 300 вузов страны и в социальных сетях. Также "Путь к изменениям" покажут на федеральных и региональных телеканалах и в онлайн-кинотеатрах.

Всероссийский слет РСО

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 12 500 участников движения. В нем примут участие представители разных поколений движения из 89 регионов России и дружественных стран, а также государственные деятели, представители партнеров и работодателей.

ТАСС - генеральный информационный партнер юбилейного года Российских студенческих отрядов.