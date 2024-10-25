«Веном: Последний танец»: что известно о премьере

Кинолента «Веном: Последний танец» станет заключительной в серии одних из самых успешных супергеройских проектов Sony Pictures последних лет. В новой части картины Том Харди продолжает исполнять главную роль. URA.RU рассказывает, что известно о фильме.

© Кадр из трейлера

Дата выхода

Премьера «Венома 3» в США и широком прокате 25 октября. В некоторых странах премьера фильма прошла 23 и 24 октября. Когда фильм покажут в России, пока неизвестно.

Что говорят критики

Западные эксперты уже успели высказать свои мнения о фильме «Последний танец» после его предпремьерного показа. Отзывы оказались диаметрально противоположными: от откровенно восторженных до уничтожающе разгромных.

О чем последний «Веном»

В третьей части франшизы Эдди и его симбиот наконец достигнут гармонии в совместной жизни и работе. Однако их дуэт начнут преследовать другие симбиоты, которые случайно оказались на Земле. Эдди и его другу приходится пуститься в бегство. Персонажам предстоит противостоять и Наллу — создателю симбиотов.

«Веном: Последний танец» — это финальная часть франшизы. Поклонники вселенной предполагают, что Эдди Брок может принести в жертву себя ради спасения Венома — это станет логическим концом истории. Также существует предположение о том, что в фильме появится «сцена после титров», в которой создатели намекнут на сюжет «Человека-паука 4».

Откуда появился Веном

Персонаж Веном впервые был представлен читателям в 1988 году в выпуске комикса The Amazing Spider-Man. Изначально он выступал в роли антагониста Человека-паука. С течением времени Веном покорил сердца читателей и трансформировался в самостоятельным героем.

Веном представляет собой инопланетного симбиота, который обладает свойствами вязкой материи. Она способна овладеть человеческим телом и наделить его сверхспособностями. К таким способностям относятся ловкость, возможность перемещаться по стенам, сила и способность выпускать вещество, напоминающее паутину.

Такие необычные способности Веном приобрел благодаря первому носителю — Питеру Паркеру (Человек-паук). Он был первым, кого захватил симбиот. Согласно сюжету комиксов, Эдди Брок испытывал ненависть к Человеку-пауку — это стало причиной его превращения в заклятого врага. Подобные события также представлены в фильме режиссера Сэма Рэйми «Человек-паук 3: Враг в отражении».

Первые части Венома

В 2018 году на экраны вышел фильм «Веном», который представил зрителям известного антигероя из комиксов — Эдди Брока. В центре сюжета — история разочарованного журналиста-расследователя, который по ошибке входит в неправильную дверь лаборатории и становится носителем зловещего симбиота. После этого инцидента жизнь Эдди кардинально меняется: Веном дарит ему суперспособности.

Спустя три года на экраны вышел сиквел. В этой части зрители стали свидетелями конфликта между Эдди Броком и серийным убийцей, который встретился с журналистом во время попытки восстановить свою карьеру через интервью с маньяком. В результате контакта с симбиотом убийца превращается в носителя монстра по имени Карнаж. Для того чтобы остановить безумного монстра, Эдди и Веному приходится учиться преодолевать свои разногласия и действовать вместе.