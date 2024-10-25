Подборка из шести мультфильмов, в которых показали опоссумов

Опоссумы — уникальные создания, и их интересные черты, как внешние, так и поведенческие, делают их совершенно очаровательными зверьками. Однако, по какой-то причине их очень редко показывают в массовой культуре — здорово, что в мультфильмах всё чаще упоминаются эти сумчатые животные.

© Кадр из фильма

Тлум.Ру составил подборку из шести мультфильмов, в которых показали опоссумов — от не слишком значительных второстепенных ролей до очень важных. А ещё мы рассказали несколько любопытных фактов об этих зверьках — будет интересно!

В серии мультфильмов «Ледниковый период» было несколько опоссумов, но самые яркие представители вида — близнецы-хулиганы Крэш и Эдди. Они большие безобразники, а чуть что, тут же притворяются мёртвыми, чтобы не сталкиваться с последствиями своих действий. Кстати, наличие опоссумов в этих мультфильмах неслучайно — эти животные появились ещё в конце мелового периода и жили в одно время с динозаврами, и с тех пор они практически не изменились.

В культовом мультсериале маленькие сумчатые зверьки появляются не раз и даже не два. Опоссумов впервые можно заметить бегущими по стропилам на чердаке Хижины Чудес в первом же эпизоде, затем — во второй серии один из них крадёт фонарь Диппера вскоре после того, как Диппер, Мэйбл и Сус обыскивают остров, а другой висит на дереве. В Хижине Чудес даже продаётся журнал под названием «Ежемесячный опоссум». И это ещё не все появления этих зверей в мультсериале — будете пересматривать, обратите на них внимание!

Не удивляйтесь, но на этом скриншоте тоже опоссумы — правда, изобразили их похожими скорее на грызунов, а опоссумы — сумчатые. Впервые их можно увидеть в зарослях, где находится мать Бэмби, собравшаяся вместе с другими животными, чтобы посмотреть на новорождённого принца. Позже их можно заметить висящими на хвостах на ветке дерева — в природе так делают только детёныши, а взрослые опоссумы слишком тяжёлые, чтобы хвост мог их удержать.

№ 4. «Дикий Робот»

В начале своих приключений на острове робот Роз встречает очаровательную Пинктейл (Розовый Хвост), маму семи малышей. Или шести? Ой, нет, всё же семи. В природе у опоссумов может быть до двадцати детёнышей, а путешествуют они с мамой в сумке или на спине. Мама-опоссум выполняет важную роль в сюжете: она даёт Роз задание вырастить гусёнка, и заодно снабжает базовой информацией о материнстве.

Опоссумы в этом мультфильме живут дружной и любящей семьёй, правда, без проблем у них не обходится. Папа Оззи и дочка-подросток Хизер не могут найти общий язык — отец постоянно пытается научить дочь притворяться мёртвой, а она постоянно смущается тому, что он притворяется мёртвым по поводу и без. Кстати, в природе опоссумам не нужно этому учиться — подобный защитный рефлекс срабатывает самостоятельно.

Несмотря на то, что опоссумы не появляются в мультсериале напрямую, они имеют важное значение для сюжета — так, футбольная команда героев называется Awesome Opossums (Потрясающие опоссумы), а название своё она получила из-за давней истории. Когда-то давно на месте города не было ничего, кроме опоссумов — а первым поселенцам пришлось сражаться с ними почти месяц, чтобы отвоевать эту землю. И с тех пор они… ничего не выигрывали, в том числе и на спортивной площадке. Зато какой крутой у них маскот!

Надеемся, с помощью нашей подборки вы узнали больше об опоссумах и открыли для себя несколько интересных мультфильмов.