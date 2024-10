Премьеру ленты «Ученик. Восхождение Трампа» в России перенесли

Премьеру ленты «Ученик. Восхождение Трампа» перенесли в России с 31 октября на 14 ноября.

© Чемпионат.com

Фильм «Ученик» посвящён жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Тот готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и другим мерам.

Главные роли в картине исполнили Себастиан Стэн (фильмы Marvel), Джереми Стронг («Наследники») и Мария Бакалова («Стражи Галактики 3»). Режиссёром выступил Али Аббаси (The Last of Us). Интересно, что ранее фильм запретили к показу в ОАЭ и в Кувейте.