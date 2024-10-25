Мастер комедии и трюков: десять лучших фильмов с Джеки Чаном

Во время съёмок одного из них звёздный актёр катался верхом на носороге!

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Свои образы Джеки создавал будто бы в противовес другой звезде – Брюсу Ли. Персонажи Чана вовсе не герои, а немного неуклюжие, простоватые и часто попадающие впросак. На этом амплуа актёр построил звёздную карьеру и только гораздо позже стал пробовать себя и в серьёзных ролях.

Дебютировал в кино Джеки Чан как каскадёр, а потом пошли небольшие эпизоды. Первую большую роль он сыграл в 19 лет в боевике «Маленький тигр из Квантунга». Но фильм и сам актёр остались без должного внимания. Триумф Джеки состоялся пять лет спустя в комедии «Змея в тени орла» 1978 года. А «Пьяный мастер» закрепил успех.

Работая над боевиком «Проект «А» Джеки собрал собственную команду каскадёров, с которой сотрудничает и по сей день. В Голливуде слава пришла к Чану в 1995 году после выхода «Разборки в Бронксе». С того момента актёр стал звездой мировой величины. В 2016 году он получил почётный «Оскар» за вклад в кинематограф.

Мы собрали подборку самых ярких фильмов, где Джеки удивил поклонников не только невероятными трюками, но и хорошей актёрской игрой.

«Полицейская история», Гонконг, 1985 год

Жанр: комедийный боевик

Режиссёры: Джеки Чан, Чэнь Чи-Хва

Главные актёры: Джеки Чан, Бриджит Линь, Мэгги Чун

Возрастные ограничения: 12+

Главный герой – полицейский Кевин бросает вызов гонконгской наркомафии. Чтобы посадить в тюрьму главаря банды, полицейским нужно оберегать единственного свидетеля – его секретаршу. Но в день дачи показаний она бесследно исчезает, а все улики указывают на то, что её побег организовал Кевин. Теперь ему предстоит отыскать беглянку, поймать всех преступников и попутно решить свои непростые отношения с любимой девушкой Мэй.

На съёмках пострадало много неподготовленных для сложных трюков каскадёров. Вот тогда Чану и пришла мысль создать свою команду профессионалов.

После успеха первой части три года спустя вышло продолжение комедийного боевика. Съёмки не обошлись без травм. Во время культового трюка – прыжка в окно автобуса во время движения – Джеки порезал руки практически до костей. Актриса Мэгги Чун, сыгравшая Мэй, получила сильный ушиб спины и не смогла продолжить сниматься.

В 1992-м вышла третья часть фильма «Полицейская история 3: Суперполицейский». А «Новая полицейская история» 2004 года на самом деле считается не продолжением, а скорее перезапуском. Здесь комедийные моменты были сведены к минимуму, получилась больше драма, чем боевик.

«Доспехи Бога», Гонконг, Югославия, 1986 год

Жанр: комедийный боевик

Режиссёры: Джеки Чан, Эрик Цан

Главные актёры: Джеки Чан, Алан Там, Лола Форнер, Розамунд Кван

Возрастные ограничения: 18+

Съёмки первой части приключений охотника за сокровищами Джеки по кличке Азиатский ястреб едва не стоили актёру жизни. Во время прыжка со стены крепости на высокое дерево Чан не удержался и сорвался вниз. В результате мощного удара о камень ему пробило череп, началось кровоизлияние в мозг. Лишь чудом врачам удалось спасти звезду. Через несколько месяцев Джеки вернулся к работе.

В 1992 году вышло продолжение — «Доспехи Бога 2: Операция Кондор», где Азиатский ястреб разыскивает базу вермахта, на которой нацисты во времена Второй мировой войны спрятали золото. В 2012-м в прокат вышла третья часть – «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак», а в 2017-м – «Доспехи Бога: В поисках сокровищ».

Кстати, третья часть фильма принесла Джеки Чану попадание в Книгу рекордов Гиннесса за «самое большое количество упоминаний в титрах одного фильма». Он был задействован в 15 должностях – как актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, а ещё оператор, постановщик трюков, певец и даже ответственный за питание съёмочной группы.

«Близнецы-драконы», Гонконг, 1992 год

Жанр: комедийный боевик

Режиссёры: Ринго Лам, Цуй Харк

Главные актёры: Джеки Чан, Мэгги Чун, Тедди Робин

Возрастные ограничения: 12+

Фильм считают пародийным ответом на культовый боевик с Жан-Клодом Ван Даммом «Двойной удар», который вышел годом ранее. По сюжету два близнеца (обоих играет Джеки Чан) были разлучены в детстве. Первый вырос в достатке и стал знаменитым пианистом и дирижёром, а второго воспитала улица, где он завоевал славу бойца. По воле случая братья встречаются и меняются местами. И обоим придётся дать отпор мафии.

«Мистер Крутой», Гонконг, 1996 год

Жанр: комедийный боевик

Режиссёр: Саммо Хун

Главные актёры: Джеки Чан, Ричард Нортон, Мики Ли

Возрастные ограничения: 12+

Джеки пришлось проявить и кулинарные таланты, ведь в этом фильме он играет ведущего шоу о еде. Впрочем, в кадре Чан виртуозно готовил пиццу и не менее виртуозно отвешивал тумаки злодеям. В руки его героя случайно попадает видеозапись преступлений местной банды, которая теперь хочет убрать свидетеля. Во время съёмок Джеки в очередной раз сломал нос и едва не свернул себе шею.

«Кто я?», Гонконг, 1998 год

Жанр: комедийный боевик

Режиссёры: Бенни Чан, Джеки Чан

Главные актёры: Джеки Чан, Мишель Ферре, Мираи Ямамото

Возрастные ограничения: 12+

Группу солдат спецназа в Африке ликвидируют сразу после выполнения задания. Выживает только один, однако он ничего не помнит. Его выхаживает местное племя аборигенов, и после восстановления герой отправляется на поиски истины.

В фильме Джеки Чан совершил один из самых невероятных трюков в своей карьере – прыжок и бег по вертикальной стене 23-этажного дома в Роттердаме. Этот трюк Джеки посвятил своему учителю мастеру Ю Джим Юаню.

К сожалению, в картину не вошла сцена, где Джеки едет верхом на носороге! Оператор совершил ошибку, и бракованный кадр пришлось удалить при монтаже. Актёр был в бешенстве. Но трюк повторять не решился – дало знать о себе сломанное ребро из-за падения с недовольного носорога.

Жанр: комедийный боевик

Режиссёр: Бретт Рэтнер

Главные актёры: Джеки Чан, Крис Такер, Элизабет Пенья, Том Уилкинсон

Возрастные ограничения: 12+

Фильм стал первым американским хитом Джеки Чана. Все три части боевика в общей сложности собрали около $ 1 млрд в прокате. Сам Джеки разбогател почти на $ 45 млн. Слоган фильма «Самые быстрые руки Востока и самый болтливый язык Запада» говорит сам за себя, а напарники Ли и Картер стали одним из лучших комедийных кинодуэтов.

Забавно, что первая встреча героев в кино похожа и на реальное знакомство актёров. При встрече Крис Такер так быстро говорил, что Джеки Чан позже признался: «Я вообще ничего не понимал из того, что он говорит». Эта фраза и вошла в фильм.

«Шанхайский полдень», США, Гонконг, 2000 год

Жанр: комедийный боевик

Режиссёр: Том Дей

Главные актёры: Джеки Чан, Оуэн Уилсон, Люси Лью

Возрастные ограничения: 12+

Ещё один голливудский блокбастер, принёсший хорошие кассовые сборы. Похищена китайская принцесса, и император отправляет на Дикий Запад лучших воинов. Скромный Чон Ванг всего лишь сопровождающий. Однако всё складывается так, что именно ему придётся спасать принцессу в паре с грабителем-неудачником Роем О'Бэнноном.

В 2003 году вышло продолжение – «Шанхайские рыцари». Говорят, что Оуэн Уилсон и Джеки Чан уже дали добро на съёмки третьей части под названием «Шанхайский рассвет».

Жанр: комедийный боевик

Режиссёр: Фрэнк Корачи

Главные актёры: Джеки Чан, Стив Куган, Сесиль де Франс, Джим Бродбент

Возрастные ограничения: 6+

Увы, приключенческая комедия стала одним из самых дорогих кассовых провалов – продюсеры потеряли порядка $ 80 млн. Не обошли стороной картину и критики, например, сам фильм получил номинацию на «Золотую малину», а Арнольд Шварценеггер номинировался на эту премию за худшую роль второго плана (в картине он сыграл принца Хапи). Несмотря на столь отрицательный приём за рубежом, в России фильм приняли тепло. Необычная киноинтерпретация романа Жюля Верна пришлась российским зрителям по душе.

Кстати, небольшую роль ирландского боксёра сыграл Сильвестр Сталлоне. Но при окончательном монтаже по неизвестным причинам все кадры со Слаем вырезали.

«Иностранец», Великобритания, Китай, США, Индия, 2017 год

Жанр: драма

Режиссёр: Мартин Кэмпбелл

Главные актёры: Джеки Чан, Пирс Броснан, Майкл Макэлхаттон

Возрастные ограничения: 18+

Одна из драматичных ролей Джеки Чана, чью актёрскую игру критики очень хвалили. По сюжету Нгок Мин Кван – бывший вьетнамский партизан, ставший впоследствии американским спецназовцем. Он уже давно отошёл от дел, владеет небольшим рестораном в Лондоне и воспитывает дочь Фан.

Размеренную жизнь Нгока рушит трагедия – его дочь погибает во время теракта. Нгок обращается за помощью к Лиаму Хеннесси – британскому чиновнику, который в своё время был участником этой террористической организации. Убитый горем отец просит выдать имена лидеров группировки. Но Хеннесси ему отказывает. Тогда Нгок берёт правосудие в свои руки.

«Каратэ-пацан», США, Китай, 2010 год

Жанр: семейный

Режиссёр: Харольд Цварт

Главные актёры: Джеки Чан, Джейден Смит, Тараджи П. Хенсон

Возрастные ограничения: 12+

Это ремейк одноименного фильма 1984 года и по счёту уже пятая картина франшизы. Так же, как и в оригинале, главный герой – 12-летний мальчик, которого задирают местные хулиганы. Чтобы научиться давать им отпор, парень обращается за помощью к мистеру Хану – мастеру боевых искусств.

В 2025 году ожидается продолжение фильма, где главную роль снова сыграет Джеки Чан, а к нему присоединится Ральф Маччио – актёр, исполнивший роль «каратэ-пацана» в оригинале.