Вышел новый трейлер фильма «Мария» с Анджелиной Джоли

Создатели фильма «Марии» выпустили свежий трейлер ленты. В нём показали больше кадров картины, в которой главную роль сыграла известная актриса Анджелина Джоли.

© Кадр из трейлера

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailer. Права на видео принадлежат FREMANTLE

Лента расскажет о Марии Каллас, всемирно известной оперной певице, которая живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Картина сконцентрируется на закате карьеры звезды.

Также в актёрский состав вошли Альба Рорвахер, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Каспар Филлипсон, Пол Спера, Ребека Стейнберг и другие. Кресло режиссёра занял Пабло Ларраин («Стая»).

Премьера «Марии» в кинотеатрах России состоится 28 ноября.