Кто может сыграть Патрика Бейтмана в новом «Американском психопате»

Актер Гленн Пауэлл является наиболее очевидной кандидатурой на роль Патрика Бейтмана в новой экранизации книги Брета Истона Эллиса «Американский психопат», съемки которого доверили режиссеру Луке Гуаданиньо, считают авторы The Guardian. Также возможными кандидатами на эту роль издание называет Гленна Хауэртона, Тимоти Шаламе и актрису Обри Плазу.

© Кадр из фильма

«Глен Пауэлл — для определенного типа фанатов самый очевидный выбор. В конце концов, Кристиан Бэйл открыто говорил, что его Патрик Бэйтмен списан с Тома Круза, а Глен Пауэлл, похоже, всю свою жизнь списан с Тома Круза, так что это кажется идеальным вариантом. По крайней мере, так было бы, если бы Гуаданьино собирался снимать ремейк фильма [Мэри] Хэррон», — говорится в публикации.

Но авторы The Guardian предположили, что Гуаданиньо захочет отойти от каноничного образа Бейтмана, поэтому предложили рассмотреть кандидатуру в лице Гленна Хауэртона — звезды сериала «В Филадельфии всегда солнечно». Также в издании не исключили, что главную роль может исполнить женщина — например, эксцентричная Обри Плаза. Но если режиссеру понадобится настоящая звезда, то он может обратить внимание на Тимоти Шаламе, добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что актер Тимоти Шаламе сменил имидж и попал в объективы папарацци в Нью-Йорке. Американский и французский артист выбрал для выхода в свет черную футболку, мешковатые джинсы и свободный блейзер.