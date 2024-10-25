В горах Адыгеи снимают фэнтези-сериал «Красное озеро». Водопады Руфабго стали одной из съемочных площадок для мрачной сказки. Сериал расскажет ностальгическую историю о беззаботном лете, полном приключений и детских фантазий.

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По словам создателей, «Красное озеро» — это добрая, но в то же время серьезная и даже мрачноватая сказка, которая будет интересна как детям, так и взрослым.

В сериале задействованы звезды российского кино: Алексей Родионов, Екатерина Темнова, Сергей Чикин, Андрей Федорцов, Алексей Серебряков, Даниил Киселев, Варвара Володина, Евгения Симонова, Константин Плотников, Агриппина Стеклова и другие, сообщили в «Майкопском телевидении».

Ранее «Кубань Информ» писал, что Туапсе превратился в съемочную площадку для трех романтических фильмов. В портовом городе снимают мелодраму, сериал и полный метр.