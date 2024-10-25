Начались съемки семейной комедии «Старый орел» с Павлом Деревянко

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» объявило, что начались съёмки семейной комедии «Старый орёл» с Павлом Деревянко. Проект создаётся кинокомпанией MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатром Okko.

© globallookpress

Главным героем истории становится Батраз Зелимханович — осетинский дедушка, уединённо живущий в горном селе. К Батразу приезжает новый глава местной администрации, чтобы сообщить о решении ликвидировать село. Семёну нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать не собирается.

Фото со съёмок

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

Картина станет полнометражным режиссёрским дебютом Мурада Ногмова, ранее занимавшегося съёмками рекламы и видеоклипов. Вместе с Деревянко в ленте снимаются Павел Лёвкин, Надежда Михалкова, Михаил Шульц, Иса Новиков и другие.

Дата премьеры пока не называется.