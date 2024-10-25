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Свобода существует, чтобы ходить в библиотеку: 8 лучших фильмов о книгах и книголюбах

Литература или кино — сложный выбор, поэтому иногда эти две вещи лучше объединить. «Клопс» нашёл 8 любопытных фильмов о книгах и книголюбах.

Восемь лучших фильмов о книгах и книголюбах
© Клопс.Ru

1. «Чернильное сердце»12+

Это фэнтези, основанное на одноимённом романе Корнелии Функе. Мортимер (Брендан Фрейзер) приводит в порядок старые книги и умеет оживлять персонажей, читая вслух. Но есть нюанс: когда литературный герой попадает со страниц в реальный мир, его место должен занять кто-то другой.

Теперь Моритмеру и его 12-летней дочке (Элиза Беннетт) нужно вернуть всех на своих места, а также найти мать семейства, которую когда-то «засосало» в бумажный мир.

2. «Букшоп»12+

Это ностальгическая драма, основанная на одноимённом романе Пенелопы Фицджеральд. В конце 1950-х в маленьком английском городке вдова Флоренс Грин (Эмили Мортимер) решает открыть книжный магазин. Однако литература не пользуется популярностью у местных — на помощь девушке готов прийти лишь замкнутый библиофил мистер Брандиш (Билл Найи).

3. «Неверная»18+

Напряжённая драма-триллер о сложных отношениях и последствиях измены в браке. Конни (Дайан Лэйн) обманывает мужа (Ричард Гир) и заводит роман с книготорговцем (Оливье Мартинес). Для неё это не просто интрижка. Девушка оказывается в водовороте страсти, вины и искушения.

Режиссёр Эдриан Лайн показал честный и правдоподобный взгляд на отношения, которые далеко не всегда укладываются в формулу «долго и счастливо».

4. «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»12+

Британская историческая драма, основанная на одноимённом бестселлере Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроуз, рассказывает о писательнице Джульет (Лили Джеймс). Девушка оказывается на острове Гернси, где недавно закончилась немецкая оккупация. Она вступает в книжный клуб, который стал для местных жителей спасением от ужасов войны.

Несмотря на тяжёлый исторический контекст, фильм очень тёплый. Его герои люди находят друг в друге поддержку и вдохновение, а удивительные природные пейзажи добавляют умиротворения.

5. «Жизнь по Джейн Остин»16+

Романтическая комедия-драма, основанная на одноимённом романе Карен Джой Фаулер, рассказывает о клубе поклонников Джейн Остин. Пока библиофилы с головой ныряют в творчество великой англичанки, их собственные жизни начинают повторять некоторые сюжеты. У каждого книголюба — своя история, и роднит их возможность поговорить по душам.

6. «Воровка книг»12+

Это историческая драма, основанная на одноимённом бестселлере Маркуса Зузака. В нацистской Германии времён Второй мировой войны девочка Лизель (Софи Нелисс) находит утешение в книгах. Несмотря на все ужасы, она умудряется радоваться мелочам и заботиться о приёмных родителях (Джеффри Раш и Эмили Уотсон), а также о еврее Максе (Бен Шнетцер) — парне, что прячется в их доме.

7. «Имя розы»18+

Псевдоисторический триллер по одноимённому роману Умберто Эко. В XIV веке монах Вильгельм Баскервильский (Шон Коннери) и его ученик Адсон (Кристиан Слэйтер) сталкиваются с серией загадочных убийств в бенедиктинском аббатстве. Они размышляют о религии, знании, истине, свободе, цензуре... и о книгах, ведь самым загадочным местом обители оказывается библиотека.

8. «Читальня»18+

Это трогательная драма о вдовце Уильяме (Джеймс Эрл Джонс), который открывает читальню в бедном районе — так он чтит память покойной жены и выполняет её последнее желание. В сообществе, где доступ к книгам ограничен, его решение помогает многим людям справиться с одиночеством, ксенофобией и несправедливостью. Маленькие усилия одного человека в конце концов приводят к большим изменениям.

Редакция «Клопс» выбрала 50 произведений, которые вдохновляли нас на протяжении 2024 года.

Фильмы и сериалы
Жизнь по Джейн Остин
Чернильное сердце
Неверная
Воровка книг
Джеймс Эрл
Элиза Беннетт
Эмили Уотсон
Софи Нелисс
Брендан Фрейзер
Эмили Мортимер
Джеффри Раш
Шон Коннери
Кристиан Слейтер
Билл Найи
Бен Шнетцер
Умберто Эко
Ричард Гир