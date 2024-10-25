Восемь лучших фильмов о книгах и книголюбах

Литература или кино — сложный выбор, поэтому иногда эти две вещи лучше объединить. «Клопс» нашёл 8 любопытных фильмов о книгах и книголюбах.

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Это фэнтези, основанное на одноимённом романе Корнелии Функе. Мортимер (Брендан Фрейзер) приводит в порядок старые книги и умеет оживлять персонажей, читая вслух. Но есть нюанс: когда литературный герой попадает со страниц в реальный мир, его место должен занять кто-то другой.

Теперь Моритмеру и его 12-летней дочке (Элиза Беннетт) нужно вернуть всех на своих места, а также найти мать семейства, которую когда-то «засосало» в бумажный мир.

2. «Букшоп»12+

Это ностальгическая драма, основанная на одноимённом романе Пенелопы Фицджеральд. В конце 1950-х в маленьком английском городке вдова Флоренс Грин (Эмили Мортимер) решает открыть книжный магазин. Однако литература не пользуется популярностью у местных — на помощь девушке готов прийти лишь замкнутый библиофил мистер Брандиш (Билл Найи).

Напряжённая драма-триллер о сложных отношениях и последствиях измены в браке. Конни (Дайан Лэйн) обманывает мужа (Ричард Гир) и заводит роман с книготорговцем (Оливье Мартинес). Для неё это не просто интрижка. Девушка оказывается в водовороте страсти, вины и искушения.

Режиссёр Эдриан Лайн показал честный и правдоподобный взгляд на отношения, которые далеко не всегда укладываются в формулу «долго и счастливо».

4. «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»12+

Британская историческая драма, основанная на одноимённом бестселлере Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроуз, рассказывает о писательнице Джульет (Лили Джеймс). Девушка оказывается на острове Гернси, где недавно закончилась немецкая оккупация. Она вступает в книжный клуб, который стал для местных жителей спасением от ужасов войны.

Несмотря на тяжёлый исторический контекст, фильм очень тёплый. Его герои люди находят друг в друге поддержку и вдохновение, а удивительные природные пейзажи добавляют умиротворения.

Романтическая комедия-драма, основанная на одноимённом романе Карен Джой Фаулер, рассказывает о клубе поклонников Джейн Остин. Пока библиофилы с головой ныряют в творчество великой англичанки, их собственные жизни начинают повторять некоторые сюжеты. У каждого книголюба — своя история, и роднит их возможность поговорить по душам.

Это историческая драма, основанная на одноимённом бестселлере Маркуса Зузака. В нацистской Германии времён Второй мировой войны девочка Лизель (Софи Нелисс) находит утешение в книгах. Несмотря на все ужасы, она умудряется радоваться мелочам и заботиться о приёмных родителях (Джеффри Раш и Эмили Уотсон), а также о еврее Максе (Бен Шнетцер) — парне, что прячется в их доме.

7. «Имя розы»18+

Псевдоисторический триллер по одноимённому роману Умберто Эко. В XIV веке монах Вильгельм Баскервильский (Шон Коннери) и его ученик Адсон (Кристиан Слэйтер) сталкиваются с серией загадочных убийств в бенедиктинском аббатстве. Они размышляют о религии, знании, истине, свободе, цензуре... и о книгах, ведь самым загадочным местом обители оказывается библиотека.

8. «Читальня»18+

Это трогательная драма о вдовце Уильяме (Джеймс Эрл Джонс), который открывает читальню в бедном районе — так он чтит память покойной жены и выполняет её последнее желание. В сообществе, где доступ к книгам ограничен, его решение помогает многим людям справиться с одиночеством, ксенофобией и несправедливостью. Маленькие усилия одного человека в конце концов приводят к большим изменениям.

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