Стали известны подробности о «Грозовом перевале» с Марго Робби

За фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби в главной роли боролись сразу две крупные студии. Соответствующие подробности стали известны изданию The New York Times.

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Netflix и Warner Bros. претендовали на производство картины режиссера «Барби» Эмеральд Феннел, но в итоге стриминг-гигант проиграл борьбу из-за отсутствия возможности прокатывать фильм в кинотеатрах. Выбор пал на Warner, даже несмотря на то, что контракт с Netflix, по информации источника, был дороже ровно в два раза — 160 миллионов долларов. Съемки начнутся в начале 2025 года, а сама лента получит рейтинг R из-за откровенных сексуальных сцен.

Издание сравнивает экранизацию романа Эмили Бронте с предыдущим проектом, над которым также работал дуэт Феннел и Робби, — «Барби», имевшей грандиозный успех у зрителей и критиков. «Грозовой перевал» журналисты характеризуют как «сексуальный, готичный и чрезмерно современный» фильм.

Ранее сообщалось, что пользователи сети раскритиковали выбор 34-летней Марго Робби на главную роль в картине. Известно, что производством фильма занимается в том числе и ее компания LuckyChap.