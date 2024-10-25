Сборы фильма «Граф Монте-Кристо» превысили 400 млн рублей

25 октября сборы фильма «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма в России превысили 400 млн рублей. Для достижения данной цифры картине понадобилось чуть больше месяца — премьера состоялась 19 сентября.

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«Граф Монте-Кристо» продолжает оставаться одним из лидеров осеннего российского проката. Больше за этот период заработал только байопик «Руки вверх!» про группу Сергея Жукова — сборы ленты на днях превысили 500 млн рублей.

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которое он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся сбежать из тюрьмы, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

Главные роли в фильме исполнили Пьер Нинэ («Обещание на рассвете»), Пьерфранческо Фавино («Гонка»), Оскар Лесаж («Месье Спейд») и Анаис Демустье («На посту!»).